A 101 ans, elle dirige l’aéroport de Toronto, le plus grand du pays

Hazel McCallion, âgée de 101 ans, a été prolongée à la tête de l’autorité aéroportuaire du Grand Toronto, au Canada. Elle va rester directrice de l’ aéroport de la plus grande ville du pays pendant encore 3 ans, révèle The Guardian relayé par RTL. La centenaire, qui est surnommée « Hurricane Hazel » (Hazel l’ouragan, en français), a l’habitude de diriger. Elle a été pendant trente-six ans maire de Mississauga, une ville dans la banlieue de Toronto qui compte plus de 700.000 habitants.

Elle avait 94 ans quand elle a quitté les rênes de la sixième ville du pays, en 2014. Trois ans plus tard, alors qu’elle conservait des postes politiques en tant que conseillère, notamment auprès du Premier ministre de l’Ontario, elle a été nommée à la tête de l’autorité du conseil d’administration de l’autorité aéroportuaire du Grand Toronto. C’est donc un poste qu’elle connaît déjà.

Ancienne hockeyeuse au un style brutal en politique

Celle qui fut hockeyeuse professionnelle quand elle était jeune a un style volontiers pugnace, voire brutal. Ce qui ne l’a pas empêché de conserver son poste durant plusieurs décennies. Elle a marqué la vie politique canadienne. Son nom est devenu celui d’une école, d’une bibliothèque, d’une parade et également d’une équipe de baseball. Il y a même un projet de ligne de train qui devrait s’appeler Hazel McCallion, précise RTL.

Omar Alghabra, le ministre des Transports du Canada, a félicité Hazel McCallion, louant ses quatre décennies de service communautaire et saluant le fait qu’elle allait « superviser et guider le plus grand aéroport du Canada ». La centenaire aime cumuler. Un mois plus tôt, elle conservait son rôle de conseillère spéciale de l’Université de Toronto-Mississauga.

