Affaire de l’enseignante agressée à l’EPP Gendarmerie d’Abobo : Le présumé auteur interpellé et déféré

Après avoir violenté Mme N’TAKPE épouse ZAKPA, enseignante à l’EPP Gendarmerie d’Abobo, Bakayoko Hamed était recherché par les services du Procureur de la République depuis le 21 mars 2022.

Dans un communiqué transmis à Fratmat.info, le Procureur Adou Richard a annoncé que ce dernier a été interpellé et déféré.

« Le Procureur de la République informe que l’enquête ouverte suite à ces violences, qui ont occasionné chez la victime une incapacité totale de travail pendant quatorze (14) jours, a conduit à l’interpellation, ce vendredi 08 avril 2022, du sieur BAKAYOKO Hamed, activement recherché par ses services depuis le 21 mars 2022 », peut-on lire dans le communiqué.

M. Bakayoko est poursuivi devant le Tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit pour répondre des faits de coups et blessures volontaires et mise en danger d’autrui. « Il encourt une peine d’un à cinq années d’emprisonnement et une amende de 50.000 à 500.000 francs CFA », poursuit le communiqué.

Saisissant cette occasion, le Procureur de la République Richard Adou a tenu à indiquer que « les auteurs des actes de violence à l’encontre des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions seront interpellés et subiront la rigueur de la loi pénale. »

