Tornades au Texas : Cachés dans leur baignoire, ils ressortent indemnes de leur maison coupée en deux

Ce lundi, une vingtaine de tornades ont tout détruit sur leur passage au Texas (Etats-Unis). On ne recense cependant aucun mort. Ce couple vivant à Round Rock aurait pu y passer mais a trouvé un moyen très efficace de se protéger, rapporte le HuffPost.

Dans cette ville située à 32 km d’Austin, une tornade a tout dévasté sur son passage, coupant la maison et la cabane de jardin du couple en deux. Mais les deux Américains s’étaient auparavant réfugiés dans leur baignoire et sont sortis indemnes après le passage de la tornade. Leur témoignage a déjà recueilli plus de 12.000 vues sur Twitter.

'WE HID IN THE BATHTUB': A couple describe their experience surviving a tornado that destroyed their Texas home. https://t.co/cn6alPRvHr pic.twitter.com/hwRpp0ljuG — ABC News (@ABC) March 24, 2022

Un mort seulement en Louisiane

« Nous nous sommes cachés dans la baignoire car les Texans de souche comme nous savent que la plomberie est enterrée profondément », a expliqué le couple à ABC News. « Il vaut mieux se cacher dans la baignoire ou dans un placard mais nos placards sont en contreplaqué. »

Au Texas, seuls quatre blessés ont été recensés. Le gouverneur Greg Abbott a qualifié de « miracle » l’absence de mort dans son Etat malgré les dégâts matériels très importants. Le lendemain, les tornades ont atteint la Louisiane où une femme de 73 ans a malheureusement trouvé la mort.

