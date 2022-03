Des prestations à succès pour le chanteur ivoirien Detty K en tournée américaine

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – En tournée américaine, aux côtés du célèbre chanteur français Tayc, la star montante ivoirienne Killian Marc Armand Kra Kadet dit « Detty K », connait un autre coup d’accélérateur ces derniers jours pour sa carrière musicale.

Detty K vient d’assurer la première partie de la série de spectacles du célèbre chanteur français Tayc aux États-Unis. L’ovation et l’amour qu’il a reçus constituent déjà une caution forte de sa carrière.

Le jeune rappeur et auto-compositeur ivoirien a joué successivement à New York le 11 mars 2022, Washington DC le 12 mars, et le week-end dernier à Miami en Floride, le 19 mars, et Los Angeles en Californie le 20 mars 2022.

Ce fut un véritable succès pour Detty K partout où il s’est produit. Ses derniers titres « Yaco » et « Djarassouba » ont été à chaque fois repris en chœur par un public tout acquis à la cause du « Ivorian giant », comme l’ont surnommé les Américains.

Le concert de New-York, lui, a été le plus fort émotionnellement pour « l’enfant de New-York », qui a débuté sa vie américaine dans cette ville et y a fait ses études secondaires, avant de s’installer à Dallas pour ses études supérieures, puis sa carrière artistique.

Avant d’accompagner Tayc, Detty K avait « presté » en première partie des concerts du chanteur Dadju à Dallas en janvier 2019, du Canadien A Star à Dallas en février 2019 et du Nigérian Omah Lay en octobre 2021 à Houston (Texas).

Artiste indépendant polyvalent, ce rappeur et auteur-compositeur ivoirien chante en français et en anglais, langues qu’il utilise à son avantage dans ses titres. Établi à Dallas, dans l’Etat du Texas, il y concilie à la fois études universitaires et carrière musicale.

Né le 15 août 1997 à Abidjan en Côte d’Ivoire, il a grandi sur les bords de la lagune Ebrié, mais aussi ailleurs, comme en France (Paris) et aussi à New-York, où il a fait ses études secondaires au lycée Elmont.

Ayant vécu dans différents pays, il a su s’adapter à différentes cultures et l’appliquer à sa musique. Detty K a commencé sa carrière musicale après que son père ait mis fin à son rêve de devenir footballeur professionnel. Son père a toujours voulu qu’il accorde le plus grand intérêt à ses études.

Il a utilisé la musique comme une escapade en écrivant et en trouvant sa propre passion. Dès l’âge de 13 ans, il a commencé à fréquenter les studios pour enregistrer, volant souvent à ses parents juste de quoi payer sa présence dans les studios d’enregistrement.

La musique a toujours été quelque chose qu’il aimait. Cependant, il n’a vraiment pris sa carrière musicale au sérieux qu’en 2016, à 19 ans quand il a officiellement déménagé à Dallas, au Texas, où il réside depuis lors.

C’est à cette époque qu’il sort son premier album intitulé « The new wave » et son single à succès « So what ». « So what » est le single qui lui a apporté plus de lumière et fait de lui l’artiste musical connu et reconnu dans la communauté africaine et américaine.

Ce premier album a rapidement été suivi du deuxième intitulé « The Apocalypse ». En dehors de ces albums, Detty K a multiplié les collaborations et a continué de prospérer dans l’industrie de la musique en mélangeant son style de musique, attirant aussi bien les francophones que les anglophones.

AP/ls/APA