Au milieu des images de bombardements et de chars russes se dirigeant vers Kiev, une vidéo pleine d’humanité et de tendresse fait le tour du Web depuis ce jeudi. On y voit une petite fille ukrainienne chanter depuis un abri anti-bombes de la capitale.

Après s’être réfugiée avec sa famille, l’enfant se met à chanter « Libérée, délivrée », la fameuse chanson du film Disney La Reine des neiges, en ukrainien, rapporte le Daily Mail relayé par le HuffPost. Une vidéo du moment, enregistrée par une femme venue aider à aménager l’abri, a déjà récolté plus de 3,2 millions de vues.

Des larmes et des applaudissements

« Chacun a mis de côté ce qu’il faisait et a écouté la chanson de cette fillette rayonnante », a raconté Marta Smekhova, qui a filmé la scène, au Daily Mail. « Même les hommes n’ont pas pu retenir leurs larmes. » Une fois la chanson terminée, l’ensemble des personnes présentes dans le bunker ont applaudi la petite fille.

La séquence de cette petite chanteuse en herbe est rapidement devenue virale. Idina Menzel, l’interprète de la version originale de la chanson (en anglais), a même réagi sur Twitter en partageant la vidéo et en réitérant son soutien aux Ukrainiens victimes de la guerre.

Lire la source