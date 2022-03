Angré : Un immeuble R+4 s’effondre, des dizaines de blessés

Une semaine après celui de Treichville dans la ville d’Abidjan, un autre effondrement d’immeuble se produit. Cette fois, il s’agit d’un bâtiment R+4 habité qui s’est écroulé sur lui-même à Angré 8è tranche, dans la commune de Cocody, rapporte le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm).

L’incident a eu lieu, selon les secours, autour de minuit de 30 minutes, dans la nuit du dimanche à ce lundi 7 mars 2022.

Le bilan provisoire fait état de 30 personnes blessées dont 13 ont été évacuées d’urgence aux Centres hospitaliers universitaires (Chu) d’Angré et de Cocody à Abidjan.

Les 17 autres personnes ont été prises en charge sur place et mises en sécurité par les pompiers. En attendant les opérations de reconnaissances et de fouilles se poursuivent sur le site. Un périmètre de sécurité a été donc établi par les forces de l’ordre (gendarmes et policiers) sur le lieu afin de permettre aux pompiers de mener leurs tâches.

Il faut indiquer qu’aucune perte en vies humaines n’a été signalée par le Gspm. Pour cette opération de secours, 35 agents du Gspm ont été déployés sur le terrain. Ils sont équipés de 8 engins.