Meta lance les Reels sur Facebook et de nouveaux moyens pour les créateurs de générer des revenus

JOHANNESBURG, Afrique du Sud, 23 février 2022/ — Facebook (about.facebook.com/Meta) étend la disponibilité de Facebook Reels pour iOS et Android à plus de 20 pays d’Afrique sub-saharienne. Facebook introduit également de meilleures façons d’aider les créateurs à gagner de l’argent, de nouveaux outils de création et plus d’endroits pour regarder et créer des Facebook Reels.

Avant ce lancement, Reels était disponible sur Facebook en Inde, au Mexique, au Canada, aux États-Unis, et est maintenant disponible en Afrique sub-saharienne dans les pays suivants : Zimbabwe, Zambie, Ouganda, Tanzanie, Swaziland, Afrique du Sud, Seychelles, Sénégal, Rwanda, Nigeria, Namibie, Mali, Malawi, Lesotho, Kenya, Guinée, Ghana, Cap-Vert, Cameroun, Burkina Faso.

Commentant le lancement, Nunu Ntshingila, directrice régionale pour l’Afrique sub-saharienne chez Meta, a déclaré : « Nous avons constaté que la vidéo représente désormais la quasi-totalité du temps que les gens passent sur Facebook et Instagram, et Reels est notre format de contenu qui connaît de loin la plus forte croissance. C’est pourquoi nous nous attachons à faire de Reels le meilleur moyen pour les créateurs d’être découverts, de se connecter à leur public et de gagner de l’argent. Nous voulons également qu’il soit amusant et facile pour les gens de trouver et de partager du contenu pertinent et divertissant. »

Facebook crée également une variété d’opportunités de gagner de l’argent pour les créateurs grâce à leurs Reels. Le programme de bonus Reels Play, qui fait partie de l’investissement d’un milliard de dollars de Meta dans les créateurs, verse aux créateurs éligibles jusqu’à 35 000 dollars par mois en fonction des vues de leurs Reels qualifiés. Dans les mois à venir, le programme de bonus sera étendu à d’autres pays, afin que davantage de créateurs puissent être récompensés pour avoir créé des Reels appréciés par leurs communautés.

Dans le cadre du lancement, Facebook lance également des contrôles d’adéquation à la marque, y compris des listes d’éditeurs, des listes de blocage, des filtres d’inventaire et des rapports de livraison pour les bannières et les autocollants publicitaires dans les Reels Facebook dans toutes les régions où ils sont disponibles, ce qui permet aux annonceurs de mieux contrôler la façon dont leurs publicités apparaissent dans des endroits qu’ils ne considèrent pas comme appropriés pour leur marque ou leur campagne. En outre, Meta teste les publicités plein écran et immersives entre des Reels Facebook depuis octobre de l’année dernière, et les déploiera dans d’autres régions du monde au cours des prochains mois. Tout comme pour le contenu organique sur Facebook, les gens peuvent les commenter, les aimer, les regarder, les enregistrer, les partager et les sauter.

Plus de fonctionnalités d’édition

En plus des fonctionnalités annoncées l’année dernière, les créateurs du monde entier pourront accéder à :

Remix : Créez votre propre Reel à côté d’une Reel existante, partagée publiquement sur Facebook. Lorsque vous créez un Remix, vous pouvez créer un Reel qui inclut tout ou partie du Reel d’un autre créateur.

Reels de 60 secondes : Créez des vidéos d’une durée maximale de 60 secondes.

Brouillons : Vous pourrez bientôt créer un Reel et choisir d’enregistrer comme brouillon sous le bouton Enregistrer.

Clipping vidéo : Dans les mois à venir, nous prévoyons de déployer des outils de découpage vidéo qui permettront aux créateurs qui publient des vidéos enregistrées en direct ou de longue durée de tester plus facilement différents formats.

Créer et découvrir des Reels à de nouveaux endroits

Au cours des prochaines semaines, les mises à jour suivantes seront déployées pour faciliter la création et la découverte de Reels à de nouveaux endroits :

Reels dans les Stories : Vous pouvez partager des Reels publiques dans des histoires sur Facebook, ce qui facilite le partage de vos Reels préférées avec vos amis et donne aux créateurs plus de visibilité et de portée. Vous pourrez également créer des Reels à partir d’histoires publiques existantes.

Reels à regarder : Vous pourrez regarder des Reels directement dans l’onglet Regarder et nous développons des outils pour vous aider à créer des Reels dans l’onglet Regarder également.

En haut du fil d’actualité : Nous ajoutons une nouvelle étiquette « Reels » en haut du fil d’actualité afin que vous puissiez facilement créer et regarder des Reels en quelques clics.

Reels suggérées dans le fil d’actualité: Dans certains pays, nous commençons à suggérer des Reels que vous pourriez aimer dans votre fil d’actualité, provenant de personnes que vous ne suivez pas encore.

Facebook explore également des moyens de faciliter le partage des Reels par les créateurs à la fois sur Facebook et sur Instagram, comme la publication croisée.

Vous pouvez trouver des Reels Facebook dans le fil d’actualité, les groupes et dans Watch. Lorsque vous regardez un Reel, vous pouvez suivre le créateur directement depuis la vidéo, aimer et commenter la vidéo ou la partager avec vos amis.

