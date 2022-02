Investissements : le CEPICI se positionne comme une « agence de Conseil »

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire se veut une « agence de Conseil » en vue d’accompagner les investisseurs à la réalisation de leurs projets.

Le Cepici doit être une agence de Conseil, une agence qui facilite et qui assiste l’investisseur », a déclaré Mme Solange Amichia, à l’occasion de la célébration du Prix national d’excellence 2021 décerné à la direction de l’environnement des Affaires du Cepici.

Il s’agit de faire de « l’accompagnement et vendre la Côte d’Ivoire » dans différents secteurs à forts potentiels, car « on est une agence de Conseil »,afin de « donner l’information à l’investisseur, des informations pertinentes pour qu’il puisse prendre la décision d’investir », a-t-elle soutenu.

« Aujourd’hui, on veut devenir une development board et non une agence de promotion, on doit développer l’investissement (et) il faut que le Cepici devienne une agence de conseil aux investisseurs jusqu’à ce qu’ils prennent leurs décisions d’investir », a-t-elle déclaré.

« Le Cepici doit être aussi une agence d’assistance et de facilitation auprès des administrations pour aider ces investisseurs à réaliser leurs investissements » avec des études d’impact environnemental, a-t-elle poursuivi.

Grâce à cet accompagnement, les investisseurs devraient pourvoir acquérir de façon rapide un terrain industriel, un permis de construire ou une licence d’Affaires pour pouvoir opérer dans leur secteur d’activité.

Elle a souhaité le changement de statut du Centre de promotion et des investissements (Cepici) afin qu’il puisse « facturer » ses prestations à l’instar des « development board », ce qui permettrait au Guichet unique de l’investissement de ne pas attendre l’État pour réaliser certains objectifs.

Pour Mme Solange Amichia, en poste depuis septembre 2021, en remplacement de Essis Esmel, « le Cepici doit être vu comme un vivier d’informations, de documents et d’informations micro et macro-économiques ».

Cela devrait permettre à cette structure publique de « se positionner comme un prestataire de services de référence grâce à des process ». Le nouveau patron du Cepici veut que ces normes portent le Guichet unique de l’investissement à une autre stature.

Quand le Cepici a aidé à la réalisation de son projet, il doit soutenir l’entreprise à bénéficier des services pour sa croissance, a-t-elle relevé, avant d’ajouter que le Cepici se veut aussi un « bureau d’études » qui va produire des données pertinentes pour l’investisseur.

A l’endroit du personnel de la direction de l’environnement des Affaires, elle a adressé ses félicitations et ses encouragements, tout en soulignant que ces compliments sont aussi destinés à l’ensemble du personnel du Cepici.

« Ce prix nous invite tous à nous engager davantage dans la quête du travail bienfait », car « ce succès est le succès de tout le Cepici », a-t-elle dit, en rendant hommage à son prédécesseur, le ministre de la Promotion et de l’investissement et du développement du secteur privé, Essis Esmel.

Mme Solange Amichia a salué M. Essis Esmel « pour sa persévérance, sa détermination et son courage dans un environnement hostile quelque fois, parce qu' »il a tenu le coup pour réaliser ces réformes qui étaient vraiment nécessaires pour rendre notre administration performante ».

Ce prix national d’excellence 2021 a été attribué au Cepici après celui décerné au Guichet unique en août 2019. Outre sa mission de coordination des actions du gouvernement en matière d’amélioration de l’environnement des Affaires, le nouveau DG veut « faire du Cepici un prestataire, une agence de référence ».

Pour Mme Solange Amichia, il « constitue une marque de distinction qui honore encore le Cepici, justifiant ainsi la capacité de notre institution à relever les défis nationaux et à s’inscrire dans le livre d’honneur des structures publiques d’excellence dans notre pays ».

Chaque année, le président de la République décerne plusieurs prix d’excellence à différentes personnes physiques et morales. C’est dans cette optique que le 05 novembre 2021, le chef de l’Etat Alassane Ouattara a décerné 84 prix d’excellence pour l’édition 2021.

Parmi ces distinctions figurait le Prix national d’excellence de la promotion de l’investissement privé qui a été attribué à la direction de l’Environnement des Affaires du CEPICI, le Guichet unique de l’investissement en Côte d’Ivoire.

