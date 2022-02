Etats-Unis : Le hacker hacké se venge en coupant Internet dans toute la Corée du Nord

Un hacker américain a été récemment la cible d’une cyberattaque provenant de la Corée du Nord. Pour se venger, il a décidé de perturber l’accès à Internet à l’ensemble du pays, rapporte Wired samedi. « J’ai senti que c’était la bonne chose à faire. […] Je veux qu’ils comprennent que s’ils s’en prennent à nous, cela signifie qu’une partie de leur infrastructure va tomber en panne pendant un certain temps », a expliqué P4x au site.

Des pirates formés en Corée

N’ayant reçu aucun soutien de la part du gouvernement américain, il a ciblé son attaque pour toucher essentiellement le gouvernement nord-coréen. Il a rendu les sites web du pays inaccessibles et a également perturbé la messagerie électronique.

Une opération efficace mais surtout symbolique puisque la Corée du Nord abrite les hackers les plus actifs au monde. Ils seraient même formés via un cursus scolaire très réputé. Une fois leur formation obtenue, ils deviennent des espions chargés de lancer des cyberattaques sur les pays occidentaux. L’objectif, récupérer des données stratégiques. D’autre part, très peu de personnes ont accès à une connexion dans le pays asiatique et la contre-attaque de P4x n’a pas touché la population.

Lire la source