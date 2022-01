28 Janvier 2022 – Macky Sall en vedette dans la presse sénégalaise

APA – Dakar (Sénégal) – Les quotidiens sénégalais parvenus vendredi à APA titrent principalement sur la sortie du chef de l’Etat contre les activistes pour une criminalisation de l’homosexualité et son analyse des résultats des dernières élections locales.

« Macky catégorique sur l’homosexualité », titre Walf Quotidien à propos de la rencontre entre le président de la République et les imams et oulémas du Sénégal. « Tant que je serai à la tête du pays, elle ne sera jamais dépénalisée », a-t-il promis.

« La dépénalisation de l’homosexualité n’est pas à l’ordre du jour », poursuit-il dans L’AS. Sous le titre « homo et rictus », L’Observateur évoque « la colère du président sur la campagne de dénonciation de +And Sam Djiko yi+ », un mouvement de défense des valeurs nationales.

« S’il ne s’agissait que de politique, cela ne me ferait pas mal, mais c’est inacceptable de mêler les chefs religieux à ces mensonges », a dit Macky Sall. « L’opposition est en train de me mettre à mal avec les religieux », a-t-il poursuivi dans EnQuête.

L’Observateur rapporte également « la vive réaction de Ababacar Mboup », coordonateur de ce mouvement, « et l’autre tour du Sénégal qui a été fatal à Benno Bokk Yakaar (coalition du pouvoir) lors des Locales ».

« Macky fait son dépouillement », indique Le Quotidien, évoquant les résultats des élections locales du 23 janvier dernier. « Je n’ai pas perdu ces élections, je n’ai jamais gagné Dakar, Thiès… », souligne-t-il.

Vox Populi note que « Macky sort du silence, s’évalue » et déclare que « la majorité qui (l’a) réélu n’a pas changé ». Pour lui, « les résultats provisoires (leur) créditent de 36 à 37 sur les 46 départements ; c’est plus de 80 % ».

Sur la bataille de Dakar, ce fut une « raclée mémorable pour Diouf Sarr », ministre de la Santé et candidat du pouvoir qui est « devancé de plus de 92.000 voix par celui de Yewwi » Askan Wi, la grande coalition de l’opposition, souligne le Témoin. Le journal ajoute que l’opposition remporte finalement 15 communes sur 19 de Dakar.

« Yewwi Askan Wi enterre l’APR », l’Alliance Pour la République, indique Sud Quotidien, parlant des résultats provisoires des Locales à Dakar où le parti du chef de l’Etat n’a gagné aucune commune.

EnQuête s’intéresse à la gestion des maires novices qui seront « à l’épreuve de la rupture ». Selon le journal, ils devront faire face aux défis des moyens financiers et des capacités de gestion. Pour le sociologue politique Ibou Sané, « rien ne leur sera pardonné et l’Etat va les épier de très près ».

Sur la CAN 2021 du Sénégal, le Soleil note que « les Lions respirent la forme » à deux jours du quart de finale contre la Guinée Equatoriale. Lors du dernier galop d’entrainement hier à Bangou, avant de rallier Yaoundé, « 25 joueurs (étaient) présents », constate Stades qui souligne que Sadio Mané était pour sa part « en salle de musculation » après sa blessure au cou face au Cap-Vert. « Sadio va très, très bien », rassure le quotidien sportif.

L’Observateur revient sur ce choc de la star sénégalaise de Liverpool face au gardien cap-verdien. Un médecin de la CAF révèle que Sadio Mané a dit juste après sa blessure : « J’ai des vertiges, mais je veux jouer ; je suis un patriote ». « A ce moment-là, il n’avait pas compris que c’est un signe de commotion cérébrale », a noté le praticien.

