FERMETURE DU CENTRE MÉDICO SOCIAL PMA DE MARCORY.

Suite à une enquête diligentee par la Direction de police sanitaire, le centre medico social PMA situé dans la commune de marcory a fait l’objet de fermeture le vendredi 21 janvier 2022.



En effet, c’est sur la base de faux documents et falsification de la signature du Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle que le centre medico social fonctionnait depuis dix ans d’existence. Désormais, ce centre qui s’est vu vider de son personnel ne recevra plus de malades ses portes sont scellées. Cette opération de fermeture s’est déroulée en présence d’un huissier de justice et du commissaire de police du 26ème arrondissement de Marcory.