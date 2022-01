Fisma veut des espaces de sport pour les déficients visuels en Côte d’Ivoire

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire)- La Fédération ivoirienne des sports pour malvoyants et aveugles (Fisma) a appelé samedi à Yamoussoukro, à la construction d’infrastructures pour la pratique du sport pour les déficients visuels, lors d’une Assemblée générale ordinaire.

La Côte d’Ivoire compte 217 athlètes ayant la licence fédérale pour les sports de personnes malvoyantes et aveugles. Selon le directeur technique, M. Gooré Bi N’guessan, il n’y a pas d’espace pour la pratique du Cécifoot (football pour aveugles et malvoyants) et du Goalball.

M. Gooré Bi N’guessa a indiqué qu' »il faut construire des infrastructures ou les réhabiliter pour la pratique du sport des malvoyants et aveugles », faisant savoir que grâce à leur abnégation, les Eléphants Cécifooteurs ont glanés des lauriers.

Représentant le directeur régional de la promotion des sports et du développement de l’économie sportive, Mlle Josiane Kouadio, a ouvert les travaux de cette session, rassurant les participants du soutien « total » des autorités en charge du développement du sport.

Cette assise a permis à la fédération de faire un bilan sur la période 2019, 2020 et 2021. Le président de la Fisma, Fernand Kra, s’est félicité de ce que durant ces trois années la fédération a pu participer à des compétitions internationales au Cécifoot et au Goalball.

Apres quatre ans d’existence, la fédération bénéficie de la parafiscalité, avec une subvention de 2 millions Fcfa octroyée « par trimestre » par le ministère en charge des Sports, et « plus d’un million par trimestre » par le ministère en charge des Affaires sociales.

La fédération plaide afin que l’Etat ivoirien augmente cette subvention afin d’apporter un appui conséquent aux 217 athlètes ayant la licence fédérale, appelés à des compétitions au plan international, et pour le fonctionnement de l’organisation.

Les différents clubs de la Fisma, ont, au terme de l’Assemblée générale ordinaire, « donné quitus » à la fédération pour la gestion des projets. La fédération a soumissionné à plusieurs projets pour engranger des ressources additionnelles.

L’équipe nationale des filles et des hommes aveugles ont pris part, en 2021, à des compétitions de Goalball et de volleyball. Les hommes, au niveau du Cécifoot, ont occupé la 3e place au Championnat de Cécifoot au Nigeria, à Enugu.

De 2019 à 2021, la fédération a participé à des compétitions internationales, notamment au championnat d’Afrique des sports pour les déficients visuels au Cameroun en 2019, puis au championnat d’Afrique au Nigeria, en 2020.

Les athlètes ont par ailleurs disputé des matchs amicaux internationaux, joués contre le Niger et le Mali à Abidjan et à l’international. Des instants qui ont réuni tout le monde autour des sports ivoiriens malvoyants et aveugles.

AP/ls/APA