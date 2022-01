APA Abidjan (Côte d’Ivoire)- Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci), Henri Konan Bédié, se « réjouit » de la reprise du dialogue politique ivoirien, dans un message de nouvel an.

« Je me réjouis de l’initiative du dialogue politique engagé récemment par le gouvernement qui, je l’espère, constituera une étape constructive vers un dialogue inclusif qui prendra en compte l’ensemble des sujets qui fragilisent l’expression du grand potentiel dont dispose notre pays », a déclaré M. Bédié.

Le président du Pdci, ex-allié au pouvoir, a exprimé sa « foi en une Côte d’Ivoire réconciliée, unie et prospère n’a pas changé » et sa « foi dans la force agissante, d’un dialogue vrai et sincère entre tous les Ivoiriens ».

Pour lui, cela devrait permettre de « trouver ensemble des solutions viables au rétablissement de la paix dans notre pays ». Il a assuré qu’il ne ménagerai aucun effort pour bâtir avec les siens une Côte d’Ivoire démocratique où l’Etat de droit reprend sa noble place.

« Nous nourrissons tous l’espoir insistant d’une paix durable pour notre pays en proie à des crises socio-politiques mortelles, sanglantes, depuis plus de deux décennies », a-t-il fait savoir, ajoutant que les blessures nous ont brisés à tel point que nous avons l’obligation de faire de la paix une réalité et un sacerdoce ».

« Cette espérance nouvelle, est le moteur de mon combat traduit par les nombreux appels au dialogue que j’ai lancés, à la communauté internationale ainsi qu’au Chef de l’Etat, avant et après la dernière crise électorale d’octobre 2020 », a-t-il dit.

AP/ls/APA