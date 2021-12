Un plombier découvre 600.000 dollars en retirant les toilettes d’une église

Un plombier a fait une drôle de découverte alors qu’il effectuait des travaux dans l’église chrétienne évangélique de Lakewood, à Houston (Etats-Unis), le 10 novembre dernier. Des centaines d’enveloppes sont subitement tombées d’un mur avec, à l’intérieur, 200.000 dollars en liquide et des chèques pour une valeur de 400.000 dollars.

« J’allais retirer des toilettes, mais, au moment où j’ai enlevé de l’isolant, environ 500 enveloppes sont tombées du mur », a confié l’artisan à CNN. Prévenus par l’ouvrier, les policiers ont ouvert une enquête et ont rapidement compris d’où provenait ce butin.

Un butin issu d’un vol en 2014

L’analyse des billets et des chèques a en effet permis d’établir un lien avec un vol commis quelques années plus tôt dans cette église. En 2014, 600.000 dollars (soit environ 530.000 euros) avaient en effet été dérobés dans un coffre-fort et n’avaient jamais été retrouvés. Ils n’étaient en fait pas bien loin… CNN précise que cet argent était issu des cotisations payées par les membres de l’église les 8 et 9 mars 2014.

L’église de Lakewwod a confirmé la découverte. Il s’agit d’une des plus grandes églises de tout le pays. Son pasteur principal, Joel Osteen, rassemble toutes les semaines plus de dix millions de téléspectateurs dans ses émissions.

