09 Décembre 2021 – Politique, industrie et sport au menu des quotidiens marocains

APA-Rabat (Maroc) – La première réunion ministérielle « V4+Maroc » du Groupe de Visegrád, les enjeux de la souveraineté industrielle du Royaume et la Coupe arabe des nations, sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus jeudi.

+Aujourd’hui Le Maroc+, qui s’intéresse à la 1ère réunion ministérielle « V4+Maroc » du Groupe de Visegrád (Pologne, République tchèque, Hongrie et Slovaquie), écrit que l’initiative diplomatique du Maroc d’aller à la rencontre des pays de l’Europe de l’Est est le genre de démarches à multiplier et renforcer, estimant qu’il s’inscrit naturellement dans la droite ligne du repositionnement à l’international entrepris depuis plusieurs années.

La publication explique que si le Maroc est suffisamment bien connecté sur le continent africain, surtout l’ouest francophone, et dans l’environnement géographique régional, notamment l’Europe occidentale, certaines régions du globe présentent encore un potentiel important à exploiter.

Ainsi, l’ouverture sur les pays de l’Est est de nature à rééquilibrer les forces et, pourquoi pas, corriger des positions prises plus par méconnaissance, précise-t-il, soulignant que des pays comme ceux de la « V4 » peuvent être pour le Maroc des partenaires aussi fiables et précieux que les traditionnels «alliés».

A un moment où le Maroc cherche justement à enclencher sa transformation économique, et en plus de constituer des débouchés nouveaux pour le «made in Morocco», ces pays d’Europe de l’Est ont eu eux-mêmes des trajectoires économiques intéressantes qui peuvent inspirer, conclut-il.

Pour sa part, +L’Economiste+, qui s’attarde sur les enjeux de la souveraineté industrielle du Royaume, écrit que dans une conjoncture marquée par la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales, le Maroc devra rester très vigilant face à l’appétit de concurrents qui « reprennent du poil de la bête ». Et Surtout comprendre que le monde a vraiment changé.

Donnant à titre d’exemple, le cas de la pénurie des semi- conducteurs qui fait perdre au pays entre 10 à 15 milliards de DH à l’export, le quotidien indique que les succès du Maroc dans l’aéronautique et l’automobile et sa réussite à attirer de grands groupes internationaux ne sont pas suffisants, appelant à améliorer l’existant, en se positionnant sur des produits stratégiques et vulnérables qui peuvent être fabriqués localement à des coûts compétitifs et en investissant dans la valeur ajoutée et les technologies innovantes.

Insistant sur un environnement administratif et juridique attractif pour accompagner l’investissement, il relève que que les obstacles sont encore nombreux.

+L’Opinion+, qui s’intéresse à la Coupe arabe des nations qui se déroule actuellement au Qatar, écrit que cette compétition qui revêt un aspect ethno-racial doit être une célébration d’une langue commune, d’une religion majoritairement identique et d’une Histoire partagée.

Evoquant le match qui opposera, samedi prochain, le Maroc à l’Algérie en quart de finale de cette compétition, le journal estime que le fameux slogan « khawa khawa » sera mis à l’épreuve, rappelant que le sacre africain des « Verts » a été célébré partout au Royaume, de Tanger à Lagouira, en passant par Laâyoune et El Guergarate.

« Les Lions de l’Atlas s’affronteront aux Fennecs dans la « jungle » qatarie, la FIFA sera juge et les cœurs battront la chamade pour 90 minutes, voire plus. Le vert sera certainement en demi-finale, reste à savoir s’il se conjuguera au blanc d’Alger ou au rouge de Marrakech », s’interroge le quotidien.

HA/APA