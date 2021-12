Afrique de l’Ouest : des résultats « très limités » contre le réchauffement climatique

APA-Abuja (Nigeria) – Les actions visant à atténuer les effets du changement climatique dans la sous-région n’ont pas encore fourni les résultats attendus selon la Commission de la CEDEAO.

Si le tir n’est pas rectifié, avertit la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le pire est à craindre. D’après l’organisation régionale, les attentes du continent noir en matière de financement des politiques d’adaptation au changement climatique n’ont pas jusqu’ici été satisfaites par les successives Cop y compris celle récemment tenue à Glasgow, en Ecosse.

La Commission de la Cédéao souligne dès lors l’urgence d’« un engagement fort » des hautes autorités pour « mobiliser tous nos acteurs et nos partenaires qui le souhaitent afin de faire face plus efficacement à la problématique du changement climatique en Afrique de l’Ouest et au Sahel ».

Dans cette optique, le Comité Technique Ministériel Spécialisé (CTMS) sur l’Environnement de la Cédéao tient ce lundi une session hybride pour valider un projet de Déclaration des chefs d’Etats sur le changement climatique.

Ce texte, élaboré les 1er et 2 décembre 2021 par les experts, sera soumis pour adoption aux dirigeants de l’organisation régionale lors de leur prochaine session ordinaire prévue le 12 décembre prochain à Abuja, au Nigeria.

