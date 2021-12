APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, a déclaré mercredi qu’en Côte d’Ivoire, « il n’a jamais été question d’une légalisation de l’homosexualité », relevant que le mariage se fait entre un homme et une femme.

M. Amadou Coulibaly a réagi sur une affaire d’intention du gouvernement de vouloir légaliser l’homosexualité, notamment répandue sur les réseaux sociaux, à l’occasion d’un point de presse, au terme d’un Conseil des ministres.

« Malheureusement, nous sommes en pleine manipulation. Il n’a jamais été question d’une quelconque officialisation ou légalisation de l’homosexualité », a affirmé le porte-parole du gouvernement ivoirien.

Il a expliqué qu' »il y a un mois, lorsque le représentant du gouvernement présentait ce texte et que certains députés se sont offusqués de ce bout de phrase orientation sexuelle, il a été retiré aussitôt et le texte a été adopté en Commission sans ce bout de phrase ».

Pour lui, « c’est un débat qui est clos depuis un mois. Mais comme nous sommes en pleine manipulation (…) on a continué à faire grossir ce fait, alors que depuis un mois, le texte a été adopté en Commission sans ce bout de phrase ».

« La preuve, il vient d’être adopté à l’unanimité par les Parlementaires » ce qui montre que « ce débat, on l’a créé artificiellement dans le corps social, mais dans les faits, il n’en était rien. Depuis un mois, en Commission, cette question avait été traitée », a-t-il poursuivi.

Le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, également ministre de la Communication, des médias et de la Francophonie, a rappelé qu' »en Côte d’Ivoire, c’est la loi sur le mariage qui régit le mariage; et dans cette loi, le mariage, c’est entre un homme et une femme ».

