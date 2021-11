Vidéo-verbalisation: une notification vocale bientôt envoyée aux automobilistes en Côte d’Ivoire

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire)- MTN Côte d’Ivoire et Quipux Afrique ont signé jeudi à Abidjan une convention qui permettra l’envoi, bientôt, d’une notification vocale via le mobile aux automobilistes en infraction, dans le cadre de la vidéo-verbalisation.

Dans le cadre de ce partenariat, MTN va « développer une nouvelle solution de notification en dehors des SMS qu’on utilise qui devrait être normalement une solution de notification vocale », a indiqué M. Guillaume N’Gouan, sous-directeur en charge des grands comptes chez MTN.

L’opérateur de téléphonie qui veut accompagner Quipux dans la réalisation de ses objectifs vis-à-vis du gouvernement et des usagers, « compte aller plus loin en pensant à traduire ces notifications vocales en plusieurs langues », tenant compte de ceux ne parlent pas le français.

Quipux Afrique est l’opérateur qui pilote le Système de transport intelligent (STI) mis en oeuvre par le gouvernement ivoirien en vue d’une maîtrise de la mobilité des biens et des personnes en Côte d’Ivoire.

M. Djibril Ouattara, directeur général de MTN Côte d’Ivoire qui a signé le protocole avec le directeur général de Quipux Afrique, a assuré de l’engagement de son groupe à accompagner l’Etat ivoirien dans la digitalisation de ses services publics avec des solutions innovantes.

Le directeur général de Quipux Afrique, M. Ibrahima Koné, a déclaré que l’aventure entre les deux entreprises, qui a commencé depuis 2013 va « au-delà d’un partenariat, c’est une alliance stratégique ».

Il a relevé qu’une étude de la Banque mondiale a démontré qu’ au niveau d’Abidjan, on avait 10 millions de déplacements en moyenne par jour et le transport constitue le deuxième poste de dépenses des ménages en Côte d’Ivoire.

Poursuivant, M. Ibrahima Koné a fait savoir que « les problèmes d’embouteillage, de congestion et de sécurité routière coûtent en moyenne entre 3% et 4% du PIB (Produit intérieur brut) ». Cette initiative vise à adresser ces questions.

Le partenariat vise en outre la mise en place d’une équipe technique de haut niveau pour accompagner la mise en oeuvre du STI sur les indispensables volets techniques, communication et assistance.

Cette équipe projet dédiée, composée d’experts des deux entreprises devrait travailler à accompagner le gouvernement dans sa lutte contre l’insécurité et l’incivisme sur les axes routiers du pays.

Ce protocole traduit la vitalité d’une relation qui dure depuis environ neuf ans. MTN se positionne ainsi auprès de Quipux comme un opérateur de choix pour la fourniture de services Télécoms et de paiements digitaux.

L’opérateur de téléphonie réalise avec Quipux un chiffre d’Affaires annuel d’environ 225 millions Fcfa. Pour les transactions sur le mobile Money, le montant annuel est d’environ 800 millions Fcfa, un chiffre à la basse en raison d’un fléchissement d’activités.

La vidéo-verbalisation est entrée en vigueur le 7 septembre 2021. Elle permet de notifier par sms les infractions aux automobilistes en infraction. Et ce, dans le cadre d’une politique de sécurité routière de l’Etat de Côte d’Ivoire.

Le pays, au cours des cinq dernières années, a dénombré en moyenne par an, plus de 12 000 accidents corporels, plus de 1200 tués et plus de 21 000 blessés pour une perte moyenne de 3% du Produit intérieur brut pour l’économie nationale.

AP/ls/APA