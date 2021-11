Les États-Unis font don de 1 173 510 doses de Pfizer à la Côte d’Ivoire

Abidjan (Côte d’Ivoire)- Les États-Unis ont fait don de 1 173 510 doses supplémentaires du vaccin Pfizer à la Côte d’Ivoire par le biais de l’initiative Covax, rapporte l’Ambassade américaine à Abidjan dans une note.

Selon cette note, les doses sont arrivées en deux lots, l’un le 8 novembre et l’autre le 10 novembre. « Ce don a été fait par les États-Unis en toute sécurité, équitablement et sans conditions, dans le seul but de sauver des vies », souligne la note.

Ce don porte ainsi à 2 727 270 le nombre total de doses du vaccin Pfizer que les États-Unis ont donné à la Côte d’Ivoire depuis août 2021.

« Les dons des États-Unis, portant à plus de 2 7 millions de vaccins Pfizer à la Côte d’Ivoire, représentent le ferme soutien américain aux efforts ivoiriens pour atténuer les effets néfastes de la pandémie sur la santé et l’économie », a déclaré l’Ambassadeur des États-Unis en Côte d’Ivoire, Richard Bell.

« Toute personne éligible est encouragée à se protéger et à protéger ses proches en se faisant vacciner », a ajouté le diplomate américain.

Pour lui, « des vaccins sûrs et efficaces sont notre meilleur outil pour mettre fin à cette pandémie, et les États-Unis se sont engagés à acheter et à faire don de 1,1 milliard de doses de vaccins contre la Covid-19 dans le monde ». A ce jour, les États-Unis ont livré plus de 234 millions de doses de vaccins à plus de 100 pays.

«Les États-Unis sont déterminés à apporter la même urgence aux efforts de vaccination internationaux, que celle dont nous avons fait preuve chez nous. Nous partageons ces vaccins afin de sauver des vies et de montrer la voie au monde pour mettre fin à cette pandémie», avait dit le président des Etats-Unis Joe Biden, cité dans cette note.

« Les États-Unis se réjouissent de poursuivre leur collaboration avec le gouvernement de Côte d’Ivoire dans la lutte contre le COVID-19, le VIH/SIDA, l’Ebola et d’autres menaces sanitaires mondiales », conclut l’Ambassade dans sa note d’information.

PIG/ls/APA