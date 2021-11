Prix d’excellence 2021: l’OSEP, l’administration publique ivoirienne la plus innovante

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire)

L’Observatoire du service public (OSEP) de Côte d’Ivoire a reçu le Prix d’excellence de l’administration publique moderne la plus innovante, à l’occasion de l’édition 2021 de la Journée nationale de l’excellence, tenue vendredi au palais présidentiel, à Abidjan.

L’OSEP, organe de veille permanent, permettant d’apprécier l’efficacité et la transparence du service public, par le recueil et le traitement des préoccupations des usagers de l’administration publique, a décroché ce sésame pour sa qualité de service.

Selon les critères de sélection, l’observatoire a été retenu pour la qualité de ses ressources humaines, l’utilisation d’outils innovants dans ses process, la qualité de sa gestion financière, l’operationnalité du service, de ses équipements et l’environnement de travail.

Il utilise les modes de saisine classiques, tél l’appel, le courriel, le courrier physique, l’auto-saisine, des outils qui ont été renforcés par une plateforme digitale dénommée le portail du Citoyen « Miliê ».

De 386 requêtes enregistrées en 2018, le nombre de requêtes est passé du 1er janvier au 11 juin 2020, à 3 309, soit une augmentation de 685,29%. Ce qui traduit le dynamisme du dispositif de recueil des requêtes et l’interaction effective administration/usagers.

Ces performances ont impacté positivement la gouvernance des administrations publiques ainsi que la situation socio-économique des populations. Toute chose qui contribue à l’amélioration de la qualité du service public.

La cérémonie de remise du Prix national de l’excellence s’est tenue en présence du chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, et la Première dame Dominique Ouattara, ainsi que des présidents d’institutions et des membres du gouvernement.

AP/ls/APA