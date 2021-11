Abidjan accueille le 3e sommet de AfricTivistes

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire)- Le 3e sommet de AfricTivistes s’ouvre le jeudi prochain à Abidjan autour du thème « promouvoir le développement et la gouvernance démocratique de l’internet en Afrique ».

Cette édition permettra de mettre en avant la maturité des écosystèmes africains et d’encourager la réflexion pour imaginer les scénarios des futurs possibles et des nouvelles perspectives africaines de la société de l’information et du cyberespace.

Ce sera aussi l’occasion de réfléchir sur les différentes questions liées aux mécanismes systémiques et institutionnels de gouvernance d’internet pour un écosystème plus juste et plus respectueux des droits humains, souligne l’organisation dans un communiqué transmis à APA, dimanche.

« Ce sommet d’Abidjan, marque une réelle volonté d’intégration africaine, de consolidation des différentes initiatives pour un internet plus neutre et accessible et de mutualisation des compétences à l’échelle du continent et auprès des citoyens actifs que nous composons », ajoute l’organisation précisant que les travaux se dérouleront les 11, 12 et 13 novembre.

Au-delà de la mise en réseau d’acteurs de changement et de la promotion de la démocratie participative, les Sommets AfricTivistes symbolisent aussi une activité au titre d’un événement d’une ‘’Union Africaine” des peuples.

Ce rendez-vous continental se déroulera sur trois jours et réunira 70 personnes dont 20 locaux. Ces activistes du web, acteurs du changement, membres de mouvements sociaux, chercheurs et innovateurs, partenaires, blogueurs, journalistes et netizens du continent vont se pencher sur plusieurs thématiques.

Il s’agit notamment : Compétences numériques et communautés en ligne; Gouvernements: goulot d’étranglement pour le développement de l’Internet en Afrique ?; Perturbations à l’engagement civique en raison du manque d’accès à internet; Gouvernance de l’Internet en Afrique : quels rôles pour la société civile; Utiliser les réseaux d’organisations de la société civile pour promouvoir la démocratie en Afrique.

Cet évènement est organisé chaque deux ans en vue de discuter des enjeux du continent en relation avec la démocratie et la bonne gouvernance ainsi que la place et l’impact du numérique dans les processus démocratiques, la gouvernance et la conscience citoyenne.

AfricTivistes est une organisation panafricaine basée à Dakar. AfricTivistes fédère les blogueurs et web-activistes du continent pour promouvoir et défendre les valeurs démocratiques, les droits humains et la bonne gouvernance à travers le numérique.

Lancée en novembre 2015, AfricTivistes est une sentinelle de la démocratie dans tous les pays africains. A ce titre, la ligue est résolue à intervenir directement ou à faire des plaidoyers pour faire intervenir des acteurs dans les différents processus de changement politique et social.

Elle mène et pilote des projets de développement et d’implication citoyenne dans les dispositifs démocratiques.

