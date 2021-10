28 Octobre 2021 – L’enjeu Dakar aux Locales 2022 au menu de la presse

APA – Dakar (Sénégal) – Les quotidiens sénégalais parvenus mercredi à APA traitent des investitures sur les élections locales de janvier 2022, avec un accent particulier sur les appétits déjà aiguisés autour de la mairie de la capitale.

Le Témoin se fait l’écho du « jeu +clair-obscur+ de Khalifa » Sall dans le duel Soham Wardini / Barthélemy Dias pour la conquête de la mairie de Dakar. En ayant maintenu « deux fers au feu dans la course », l’ex-maire de Dakar et patron de Taxawu Dakar « a bien malgré lui encouragé une guerre de dauphins » entre ses deux protégés dans cette coalition.

Walf Quotidien décrit une « Soham, sans fard ». Dans L’AS, où elle « défie » la coalition Yewwi Askan Wi (libérer le peuple en wolof), la mairesse de Dakar sortante déclare : « Quand on me parle de forclusion, je ne me retrouve pas ». Ainsi « soutenue par une partie de Taxawu Dakar », elle « maintient sa candidature », selon Le Quotidien.

Le journal s’intéresse également aux remous dans la coalition présidentielle avec la « rébellion dans le camp de Doudou Ka » à Ziguinchor (sud). Les choix de Macky Sall dans cette région « révoltent » en effet les partisans du directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass.

En revanche, « Macky abat ses cartes », selon Sud Quotidien qui rapporte que Abdoulaye Diouf Sarr est nommé « +boss+ de Dakar » là où Amadou Ba devient coordonateur général de la coalition Benno Bokk Yakaar (unis pour un même espoir en wolof).

Toutefois, Le Quotidien qualifie la désignation du candidat de BBY à la ville de Dakar de « fumée noire », notant par ailleurs que le « suspense » subsiste toujours entre Diouf Sarr et Amadou Ba. Pendant ce temps, le Parti socialiste (PS), bien que membre de cette coalition, « a déposé sa caution », d’après L’Observateur.

S’agissant de l’autre grande coalition de l’opposition, Vox Populi indique que l’ex-président Abdoulaye Wade est « la botte secrète de Wallu Dakar ». La confirmation de cette candidature pour la conquête de la mairie de la capitale « va créer un tsunami dans le landerneau politique », prévient le journal qui note que le pape du Sopi devrait rentrer bientôt à Dakar pour mener la campagne de Wallu Senegaal (secourir le Sénégal en wolof).

Sur un autre sujet, le quotidien national Le Soleil annonce qu’un Centre national de cinématographie sera « bientôt » construit. Dans la même logique, le chef de l’Etat a demandé hier en Conseil des ministres « une évaluation prospective de la politique du cinéma dans l’ensemble de ses volets ».

En football, L’Observateur livre « les confidences de Cheikh Ndoye sur la méthode Habib Bèye et les Sénégalais de Red Star ». Au même moment, Stades évoque la « bonne nouvelle pour (Aliou) Cissé et certains Lions ». En effet pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), les sélections ont la possibilité de présenter 28 joueurs au lieu de 23.

ODL/cgd/APA