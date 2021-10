Etats-Unis : Un client paie 12.000 dollars pour trois oranges à cause d’un bug en ligne

Aux Etats-Unis, le client d’un supermarché a eu une mauvaise surprise en vérifiant son compte en banque. L’homme, habitant dans l’Ohio, était adepte d’une enseigne permettant de commander et de se faire livrer ses courses à domicile. Mais il a récemment découvert que ses factures n’étaient plus payées via son compte courant, indique Capital qui rapporte une information de WCPO Cincinnati.

Totalement remboursé

Inquiet, il s’est donc rapidement renseigné et a vérifié l’état de son compte en banque. Surprise : ce dernier était bloqué en raison d’un paiement de 12.000 dollars, soit bien au-dessus de son plafond de dépenses. En cause : une commande de courses, d’oranges précisément. Le client a remarqué que chaque fruit lui avait en réalité coûté 4.000,99 dollars.

La commande s’est déroulée numériquement et aucun humain n’a vérifié ni le processus, ni la somme qui a été débitée. La victime s’est donc rendue dans un magasin et a évoqué son problème avec un responsable. Ce dernier lui a présenté des excuses et remboursé la somme injustement prélevée. L’enseigne du magasin a expliqué qu’il s’agissait d’une erreur et pas d’un problème informatique généralisé.

