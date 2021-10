Une Canadienne réveillée par une météorite tombée dans son lit

Ruth Hamilton était profondément endormie la semaine dernière lorsqu’elle a été réveillée par les aboiements de son chien, le bruit d’un objet passant à travers son plafond et la sensation de débris sur son visage.

La résidante de Golden, en Colombie-Britannique, a raconté qu’elle a sauté du lit et allumé la lumière et qu’elle a alors découvert un trou dans son plafond.

«Je n’ai jamais eu aussi peur de ma vie», a-t-elle déclaré à propos de l’incident du 3 octobre. «Je ne savais pas quoi faire alors j’ai appelé le 911 et, pendant que je parlais avec l’opératrice, j’ai tourné mon oreiller et j’ai vu qu’une pierre s’était glissée entre deux oreillers.»

Un policier a été immédiatement envoyé pour enquêter, a-t-elle déclaré. Initialement, l’agent soupçonnait qu’il s’agissait de débris provenant d’un chantier de construction sur une autoroute voisine.

«Il a appelé [le chantier de construction] et ils ont dit qu’ils n’avaient pas fait d’explosion, mais qu’ils avaient vu une explosion dans le ciel et, à ce moment-là, nous avons réalisé que c’était une météorite.»

Ils ont conclu qu’il devait s’agir d’un fragment d’une pluie de météores qui avait eu lieu plus tôt dans la nuit.

Mme Hamilton a confié que l’agent est vite reparti, mais qu’elle n’a pas pu se rendormir.

«J’étais sous le choc et je suis restée assise ici quelques heures en tremblant», a-t-elle raconté. «Les chances que cela se produise sont si faibles que je suis assez reconnaissante d’être en vie.»

Mme Hamilton a précisé qu’elle avait évité toute blessure, et qu’elle prévoyait de garder la météorite.

Elle a ajouté que la compagnie d’assurance avait inspecté les dommages et qu’elle se concentrait maintenant sur les réparations.

