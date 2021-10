Sortie du nouveau James Bond « Mourir peut attendre » : L’avant-première prévu le 6 octobre au cinéma Majestic

L’avant-première du nouveau James Bond intitulé dans sa version anglaise « Worth the Wait » ou en français « Mourir peut attendre » est prévue, ce mercredi 6 octobre à 19h30 au Cinéma Majestic. A l’occasion de cette sortie de film, le Groupe Heineken produit et distribué par Brassivoire en Côte d’Ivoire, s’est associée à Daniel Craig pour créer une campagne dénommée « Worth the Wait ».

Pour l’avant-première, il faut signaler que sont attendus d’invités prestigieux issus du milieu de la culture, des arts, des Entreprises et d’autorités. D’où une insistance sur le dress-code de cette soirée premium qui sera « Dress to impress ». L’on assistera, pour ainsi dire, à l’une des plus belles soirées de cette année 2021 avec tapis rouge, strass et paillettes.

Tout juste après l’avant-première, et pour préparer la sortie officielle prévue le 8 octobre, le spot publicitaire du film et les encarts vont inonder des supports médias. A travers des jeux, le cinéma et son partenaire vont faire gagner des milliers de places à ses fidèles consommateurs dans des supermarchés partenaires. « Nous attendions avec impatience pour célébrer son arrivée en Côte d’Ivoire (..) Nous sommes à mesure de donner aux Ivoiriens le meilleur du cinéma mondial ici à Abidjan. », a déclaré Laurent Théodore, Directeur général de la brasserie.

Avec Sercom