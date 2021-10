COVID-19 : 12 décès enregistrés au 5 octobre 2021

COMMUNIQUE DU MINISTERE DE LA SANTE, DE L’HYGIENE PUBLIQUE ET DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

« Point de la situation de la COVID-19 au 5/10/2021 »

Le Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle a enregistré ce mardi 5 octobre 2021, 31 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 294 échantillons prélevés soit 1,3 % de cas positifs, 82 guéris et 12 décès.

A la date du 5 octobre 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 60 481 cas confirmés dont 58 474 personnes guéries, 652 décès et 1 355 cas actifs.

Le nombre total d’échantillons est de 1 029 903.

Le 4 octobre, 37 551 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 2 334 426 doses du 1er mars au 4 septembre.

Le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire.

Fait à Abidjan, le 5 octobre 2021

M. Pierre DIMBA Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique

et de la Couverture Maladie Universelle