Axe Agboville-Abidjan : Un accident de circulation fait 10 morts

Mardi 5 octobre 2021, jour sombre pour la Côte d’Ivoire. Dix (10) personnes sont malheureusement décédées dans un accident de circulation sur le tronçon Agboville-Abidjan.

En plus de ces personnes qui sont passées de vie à trépas, il faut compter 29 blessés dont six (6) personnes évacuées sur Abidjan, 12 libérées après leur prise en charge et 11 hospitalisées au Centre hospitalier régional (Chr) d’Agboville.

Profondément touchée par cette triste nouvelle, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a exprimé sa compassion aux familles éplorées et souhaité prompt rétablissement aux blessés.

« Dix (10) morts et 29 blessés dans un accident de la circulation. Nous exprimons notre compassion aux familles endeuillées et nos vœux de prompt rétablissement aux blessés », a-t-elle indiqué sur sa page Facebook officielle.