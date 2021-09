ANP Academy, un workshop d’échanges et de coaching, lancé

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – L’Autorité nationale de la presse (ANP) de Côte d’Ivoire, le régulateur de la presse écrite et numérique, a lancé mercredi l' »ANP Academy », un workshop d’échanges, de perfectionnement et de coaching, afin d’adresser les problèmes liés au secteur des médias.

Cet outil visant à contribuer à la professionnalisation et à l’accompagnement des acteurs du secteur de la presse en Côte d’Ivoire, à l’ère du digital, a été lancé en présence du président l’ANP, Samba Koné, au siège de l’institution.

Présentant le projet, la directrice de la communication et des relations extérieures de l’organe de régulation, Mme Marthe Gnakri, a indiqué que ANP Academy a pour objectif de « soutenir et accompagner le secteur de la presse dans son développement tant éditorial qu’économique ».

L’ANP Academy est prévue se tenir « tous les premiers vendredis de mois sous forme de sessions, autour de thèmes spécifiques, dans un environnement convivial et détendu » avec un intervenant ou un journaliste sénior qui animera les thèmes dédiés, a-t-elle dit.

La cible principale de cette activité est composée des directeurs de publication, des redacteurs en chef et des journalistes, et la cible secondaire, des autres intervenants dans l’écosystème médiatique, les organisations de la société civile, a-t-elle souligné.

« Nous nous sommes inscrits dans une vision d’assistance, d’accompagnement des acteurs du secteur en vue de contribuer à l’avènement d’entreprises de presse viables, compétitives sur un marché de plus en plus concurrentiel », a relevé Mme Gnakri.

Depuis quelques années, le secteur de la presse en Côte d’Ivoire, traverse une véritable crise. En moins de 10 ans, le chiffre d’Affaires de la presse nationale quotidienne a chuté de l’ordre de 70%, ce qui interpelle l’ensemble des acteurs de l’écosystème.

En sa session du 5 août 2021, le collège des conseillers de l’ANP, après avoir longuement débattu des possibilités d’un meilleur soutien des entreprises de presse, a décidé de mettre en place l’ANP Academy.

L’ANP a pour rôle de garantir le pluralisme de la presse, de veiller au respect des règles d’éthiques et de déontologie de la profession de journaliste. La loi lui confère également un pouvoir disciplinaire, et d’assurer une régulation éditoriale et économique.

