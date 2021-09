Disparition d’un Mi-24 de l’armée ivoirienne dans le Nord du pays

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Un hélicoptère de type Mi-24 de l’armée ivoirienne, en mission de reconnaissance dans le Nord de la Côte d’Ivoire, où opère à la frontière des bandes armées terroristes, a disparu des radars, selon des sources sécuritaires.

La Côte d’Ivoire fait face à des attaques terroristes dans l’extrême nord du pays. Selon des données de l’État-major général des armées, depuis 2020, trois soldats ivoiriens ont été tués à Kafolo et Kolobougou et cinq à Tougbo et Togolokaye, dans le nord ivoirien.

La base aérienne militaire qui est sans nouvelle de ce Mi-24 depuis 01h00 du matin (heure locale et Gmt) , recherche l’appareil depuis sa tour de contrôle. Des éléments au sol sont aussi alertés pour retrouver dans la zone cet hélicoptère d’attaque.

