Point de la situation de la covid-19-point de presse

POINT DE PRESSE MSHPCMU/ Point de la situation de la covid-19

Le Ministre de la santé de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, M. Pierre N’gou DIMBA, par ailleurs président du comité de veille sanitaire, a animé un point de presse le mercredi 8 Septembre 2021, pour faire le point de la situation de covid-19 dans sa forme actuelle et sa rencontre avec le corps social du Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle.

Pour sa rencontre avec les syndicats de la santé, le Ministre en charge de la santé a fait remarquer que les différents points soulevés par les faîtières syndicales et qui se résument au paiement des primes covid-19 et des primes de risque au titre de l’année 2020, ses primes ont été payés, sauf les omis dont les cas sont en étude avec ses collaborateurs pour une suite rapide.

Poursuivant, le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle a rassuré les syndicats que les dispositions sont prises pour une bonne gestion des primes au titre de l’année 2021.

Concernant le porte-parole du comité de veille, le professeur Serge EHOLIE, la situation sanitaire de ces derniers mois a permis d’élaborer de nouvelles stratégies pour améliorer l’offre vaccinale.

A ce niveau il a indiqué que les personnes ayant reçu déjà une première dose de vaccin AstraZeneca peuvent se faire administrer pour la deuxième dose, le vaccin Pfizer sans aucune conséquence sur l’efficacité et aussi sans effet secondaire grave.

Il a par ailleurs informé que le site de prise en charge de covid 19 d’Anyama sera ouvert à partir de jeudi 09 septembre 2021 et cette offre sera élargie au centre de santé périphérique pour accroitre la capacité de prise en charge des cas de covid.

Pour rappel, ce sont 182 sites de vaccination qui existent dans le grand Abidjan qui seront désormais ouvert de 8h à 18 h.