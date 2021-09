LANCEMENT DES EPREUVES ECRITES DU CONCOURS D’ENTREE A L’INFAS 2021

Le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, M. Pierre N’gou DIMBA a procédé au lancement du concours direct d’entrée à l’INFAS, le mercredi 8 Septembre 2021 au sein de ladite institution à Treichville.

Ce sont plus de 75 mille candidats, toutes filières confondues qui composeront du 8 au 19 Septembre 2021 à Abidjan et à Bouaké.

Pour la journée du mercredi 8 Septembre 2021, ce sont les filières techniques à savoir les techniciens supérieurs de santé : en Hygiène et Assainissement et ceux de Masso -Kinesitherapie qui entrent en compétition ensuite suivront les filières infirmières et Sages-femmes pour la période du 11 au 12 Septembre 2021.

Face à tous ces candidats, le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, M. Pierre N’gou DIMBA, a tenu un langage de vérité qui se résume par l’assiduité dans le travail bien fait, avant de poursuivre que seuls les plus méritants auront leur place.

Bonne chance à tous les candidats !!!

