Presse africaine : le Ghana favorable à un accord de siège de l’UJPLA

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le Ghana est favorable à l’installation du siège de l’Union des journalistes de la presse libre africaine (UJPLA), a déclaré jeudi à Accra le ministre ghanéen de l’Information, M. Kodjo Oppong-Nkrumah, lors d’une rencontre avec une délégation de l’organisation.

M. Kodjo Oppong-Nkrumah, lui-même journaliste, s’est réjoui de la volonté de l’organisation d’implanter son siège au Ghana. Il a en outre accueilli l’idée de la grande conférence internationale proposée par l’UJPLA en fin d’année au Ghana sur le thème « Liberté de la presse, démocratie et paix en Afrique ».

Il a en outre accepté d’être parmi les membres d’honneur de l’UJPLA. A cette rencontre, l’Ivoirien Noël Yao, président de l’Union avait à ses côtés le secrétaire général de l’organisation, M. Josué Blaise Mbanga Kack du Cameroun. « Nous repartons satisfaits et comblés d’Accra car nos requêtes ont reçu une suite positive », a affirmé M. Noël Yao.

L’Union des journalistes de la presse libre africaine (UJPLA) a été portée sur les fonds baptismaux le 18 août 2020, à Abidjan, à l’issue d’une Assemblée générale constitutive, à la Maison de la presse. En un an, il compte près de 30 pays africains sur les 54 de l’Union africaine et « plus de 100 membres répartis sur le continent ».

Les membres ont adopté à l’unanimité les statuts de l’association, régie par la loi (N° 60-315 du 21 septembre 1960) du droit ivoirien, et fixé le siège social à Cotonou, au Bénin, indiquant qu’il pouvait être transféré en cas de besoin en tout autre lieu du continent africain par décision de l’Assemblée générale.

Le journaliste ivoirien, Noël Yao, a été élu président de l’UJPLA pour un mandat de six ans à la tête de l’association dont l’objet est de « défendre la liberté et la sécurité physique, morale, matérielle, sociale, économique, culturelle, politique, démocratique et les intérêts des journalistes ».

AP/ls/APA