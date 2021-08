30 Août 2021 – Politique et santé au menu des quotidiens marocains

APA-Rabat (Maroc) – Les enjeux des prochaines élections et la gestion de la crise liée à l’épidémie du nouveau coronavirus sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce lundi.

+Bayane Al Yaoum+, qui s’attarde sur les enjeux des prochaines élections, écrit que la réussite de toute élection est tributaire de la participation, principal indicateur qui reflète la crédibilité du processus électoral et traduit la volonté des citoyens.

Les élections ne sont pas un rite périodique passager, mais un exercice démocratique qui conduit à la constitution des institutions de l’Etat, souligne la publication, appelant les citoyens à relever le défi en se présentant massivement aux bureaux de vote et exprimer leur volonté en toute sincérité et conviction en vue de former des institutions représentatives et exécutives crédibles, transparentes, compétentes et capables de contribuer à la construction du Maroc de demain.

+Aujourd’hui le Maroc+ écrit que si au Maroc, comme partout ailleurs, la crise Covid a été une période propice pour certaines activités, notamment celles en liaison directe avec la santé, elle a également engendré une « demande accrue », et donc des « gains plus importants ».

Mais bien que les opérateurs privés du secteur qui cherchent à maximiser leurs gains soient dans leur posture la plus naturelle, quand il s’agit de la santé et des vies humaines, la notion de gain et de bénéfice « obéit naturellement à la notion d’éthique plus que dans d’autres activités », fait observer le journal.

De ce fait, c’est aux pouvoirs publics et aux institutions représentatives de « réguler et d’assurer un juste équilibre », préconise-t-il.

+L’Opinion,+ qui revient sur les faux tests PCR, écrit qu’en l’espace de quelques jours, pas moins de quarante arrestations de personnes munies de faux tests PCR ont été enregistrées dans différents points frontaliers du Royaume.

La fermeté affichée par les autorités devrait donner lieu à plus d’arrestations et de démantèlements de réseaux lors des semaines à venir, estime le quotidien, qui attribue le recours aux faux tests pour entrer ou sortir du Royaume aux prix des tests et la rareté d’alternatives légales.

Il souligne en conséquence la nécessité d’une « réponse globale » à même d’assurer un accès équitable aux tests, qui demeurent un instrument clé pour inverser la courbe épidémiologique.

HA/APA