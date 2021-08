VACCINATION CONTRE LA MALADIE À VIRUS #EBOLA / 700 PERSONNES CONTACTS DU CAS CONFIRMÉ VACCINÉES EN MOINS DE 2 JOURS.

Le mardi 17 août 2021, le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle M. Pierre N’gou DIMBA à entrepris une visite des différents sites de vaccination contre la maladie à virus Ebola.

Ces points de vaccination retracent le circuit du cas confirmé: entre autre le quartier Allakro situé au deux Plateaux, ensuite le service des urgences du CHU de Cocody et enfin la Clinique Sainte Nancy de Marcory.

Ce sont au total 700 personnes qui ont été vaccinées à ce jour dont 200 pour la journée du lundi 16 août 2021, et 500 personnes pour celle du 17 août 2021.

C’est le lieu de rappeler que le seul cas confirmé en Côte d’ivoire présente un état de santé stable et est hors de danger.