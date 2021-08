Un nouveau directeur prend fonction à la tête du CICG

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire)- Le nouveau directeur du Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG), Mme Awa Dosso, a officiellement pris fonction, mardi, à Abidjan en remplacement de Bakary Sanogo.

Selon une note d’information du CICG, la cérémonie de passation de charges a été présidée par la Cheffe de cabinet du Premier ministre, Mme Coralie Sissoko -Tailly, et en présence du Directeur de cabinet du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Jean Martial Adou.

A cette occasion, Awa Dosso a annoncé qu’elle entend s’appuyer sur deux approches afin de dynamiser la communication gouvernementale. Selon elle, la première approche consistera à « mettre le citoyen au cœur de toutes les initiatives », et la seconde approche « sera orientée sur les résultats », rapporte la note.

« Je voudrais exprimer ma gratitude au Premier Ministre Patrick Achi pour la confiance placée en moi en me nommant à ce poste. Je ferai l’effort d’être à la hauteur des tâches qui nous attendent », a-t-elle poursuivi, indiquant que «Nous allons travailler ensemble avec tous les acteurs concernés pour dynamiser la communication gouvernementale».

Dans la foulée, Awa Dosso qui a dit que son ambition est de faire du CICG le phare de la communication gouvernementale en mettant en lumière tous les résultats et impacts des actions du gouvernement en faveur des populations a remercié son prédécesseur pour les acquis en matière de communication.

Pour sa part, le directeur sortant, Bakary Sanogo, a souhaité plein succès à son successeur dans ses nouvelles fonctions. Tout en remerciant le Président de la République, Alassane Ouattara, et le Premier Ministre Patrick Achi, Bakary Sanogo a dit son honneur d’avoir servi à la tête du CICG, conclut la note d’information.

PIG/ls/APA