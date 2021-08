Morbihan : Elle empoche 1,5 million d’euros au Loto en jouant les dates de naissance de sa famille

Certains s’acharnent à dire que l’été est pourri en Bretagne cette année. A Sarzeau, dans le Morbihan, un immense rayon de soleil est pourtant venu irradier la journée d’un couple. Le 28 juillet, une habituée du Loto a validé une grille gagnante au Loto, empochant la somme rondelette de 1,5 million d’euros, l’autre moitié des gains mis en jeu ce jour-là ayant été remportée par un joueur de Seine-et-Marne. Pour devenir millionnaire, la joueuse n’a fait que valider sa grille habituelle, jouant à chaque fois les mêmes chiffres fétiches, représentant les dates de naissance des membres de sa famille.

Ce jour-là, elle aurait eu l’agréable surprise de voir sa grille composée du 1, du 3, du 8, du 28, du 29 et du 6 en numéro chance se révéler gagnante. Selon le site spécialisé Tirage Gagnant​, il existe plus de 19 millions de combinaisons possibles au Loto (19.068.840 exactement). Joueuse régulière, la gagnante a été avertie par son mari, qui venait d’apprendre qu’un ticket gagnant avait été validé dans le Morbihan, dans le bar PMU Le Pêle-Mêle, à Sarzeau. « On joue avec l’idée qu’un jour ce sera notre tour ! Maintenant c’est fait et nous en sommes heureux. Nous avons fêté cela avec la famille proche », a-t-elle déclaré à la Française des Jeux, précisant qu’elle souhaitait avant tout « gâter ses enfants » avec cette somme.

« Et pourquoi ne pas continuer à jouer nos grilles fétiches »

La gagnante, dont on ignore si elle habite la région, va continuer à jouer au Loto. Et elle a même l’idée de continuer à valider les mêmes numéros. « Et pourquoi ne pas continuer à jouer nos grilles fétiches ? On pourrait peut-être gagner une seconde fois ? », a-t-elle glissé au moment de recevoir ses gains à Boulogne-Billancourt.

