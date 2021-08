12 Août 2021 – Covid-19 et Touba se partagent la Une des quotidiens

APA – Dakar (Sénégal) Par Abdourahmane Diallo – Les quotidiens sénégalais, parvenus ce jeudi à APA, traitent essentiellement de sujets liés au coronavirus et la journée de prière organisée hier dans la cité religieuse de Touba pour éradiquer le virus.

Face à la virulence du variant Delta, « les professeurs Ndiaye et Mboup sonnent l’alerte », barre à sa Une Sud Quotidien. Dans les colonnes du journal, le Pr Souleymane Mboup, directeur de l’Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) souligne en effet que « la charge virale de Delta a été estimée à 1602 fois plus que la charge virale des autres variants. »

Plus alarmiste, le Pr Daouda Ndiaye, chef de service de parasitologie mycologie de l’hôpital Aristide Le Dantec, déclare dans le même journal que « si rien n’est fait, on va vers des variants plus coriaces que le Delta. » Et pour ne pas en arriver là, il préconise, à la Une de Vox Populi, le respect des « mesures barrières accompagné de la vaccination et (un) recours rapide aux soins. »

Au moment où ces deux spécialistes plaident en faveur des solutions éprouvées par la science, « Touba implore le ciel », arbore à sa Une WalfQuotidien.

« La cité religieuse de Touba a été, hier, le point de ralliement des fidèles mourides venus des quatre coins du pays. Lesquels ont répondu massivement à l’appel du Khalife général, Serigne Mountakha Mbacké. Le patriarche avait convié les musulmans à une cérémonie de récital des écrits du fondateur de la confrérie pour le recul de la pandémie de Covid-19 », écrit le journal.

Sous le titre « Touba mobilise contre le virus », Le Soleil fait le récit d’une « mobilisation inédite dans le respect des mesures barrières » pour implorer le recours divin contre la pandémie de la Covid-19 et pour la stabilité socio-économique.

« Ferveur sans mesures barrières », note cependant Vox Populi qui relaie les prières du Khalife pour l’éradication du coronavirus et pour un bon hivernage.

« Propagation de la pandémie de Covid-19 et rareté des pluies : Serigne Mountakha invite à s’en remettre à Dieu », résume L’AS.

Les quotidiens sénégalais se sont par ailleurs intéressés à l’actualité politique. « Delta infecte les partis politiques », titre ainsi Tribune qui mentionne ceci en sous-titres : « des leaders devenus totalement invisibles, d’autres contournent le virus à travers d’autres canaux de communication, l’affaire des certificats de résidence visiblement minimisée, la peur d’un virus ravageur. »

« Locales, déjà un contentieux pré-électoral », titre Le Témoin. Le journal affirme que les germes d’un contentieux sont déjà semés entre le pouvoir et l’opposition à propos du fichier électoral et des primo votants.

En solitaire, EnQuête signale que Air Sénégal est « sur une mauvaise pente ». Selon nos confrères, la compagnie aérienne n’en finit pas de fâcher certains de ses clients à cause des retards. On lui reproche un déficit de personnels qualifiés et des problèmes dans le management. Des difficultés à juguler au plus vite, avant que les clients ne boudent.

