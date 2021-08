La présidente de l’UE Ursula Von Der Leyen marraine du FEMUA 13

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – La présidente de la Commission de l’Union européenne (UE), l’Allemande Ursula Von Der Leyen, est la marraine de la 13e édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA) qui se déroulera du 7 au 12 septembre 2021.

Cette 13e édition du FEMUA a pour thème « Alliance Afrique-Europe: paix et développement », a indiqué jeudi à Abidjan le commissaire général de l’événement, A’Salfo, le lead vocal du groupe ivoirien Magic System, lors d’une cérémonie de lancement.

Après le Burkina Faso, pays invité d’honneur à l’édition précédente, le Sénégal a été désigné comme pays invité pour le FEMUA 13. A cet effet, une délégation sénégalaise est venue à Abidjan pour participer au lancement de ce festival panafricain.

Dans les semaines à venir, le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall devrait rencontrer les magiciens. Les Sénégalais promettent apporter une touche culturelle au FEMUA en faisant danser la Côte d’Ivoire aux rythmes du Sénégal.

L’ambassadeur de l’UE en Côte d’Ivoire, Jobst Von Kirchmann, s’est réjoui de ce festival qui vient relancer les activités culturelles freinées par la pandémie de Covid-19, assurant que l’organisation va accompagner cet événement qui réunira des artistes Européens et Africains.

Une vingtaine d’artistes Africains et Européens sont à l’affiche, entre autres, Koffi Olomidé, Pape Diouf, Vegedream, Zahara, Zaz, Young Ace, Floby, Celine Bonza (prix découverte Rfi), Daphné, Soum Bill, Kajeem, Ariel Sheney, Mathey, Dj Mix 1er, Magic Diesel, Eden.

Le FEMUA 13 se déroulera à Abidjan et dans la ville historique de Grand-Bassam, patrimoine mondial de l’Unesco, située à 40 Km au Sud-est d’Abidjan. C’est la commune choisie cette année dans le cadre de la décentralisation du festival.

Pour le volet social, cette année, les magiciens comptent offrir deux écoles, notamment à Vavoua (Ouest ivoirien) et à Kouadiokouma à Tanda (Est). Plusieurs conférences et panels de haut niveau vont meubler les activités ainsi qu’ un match de gala entre l’Afrique et l’Europe.

Les festivités du FEMUA 13 ont été lancées à Marcory, dans le Sud d’Abidjan, où les quatre magiciens sont partis du quartier Anoumabo, qui les a vu grandir s’impulser sous les projecteurs à l’international avec le titre « premier gaou ».

AP/ls/APA