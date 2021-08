26 agents mandataires d’assurance reçoivent leurs cartes professionnelles

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – En vue de se conformer à la réglementation du Code des assurances en Côte d’Ivoire, une filiale du groupe marocain Banque centrale populaire (BCP), remet des cartes professionnelles à 26 de ses agents mandataires.

La remise de ces cartes professionnelles a eu lieu au siège social de la compagnie Atlantique Assurances, en présence de Mme Rosalie Logon, la directrice générale, ainsi que des membres du Comité de direction, organe de pilotage de la stratégie de l’entreprise.

Cette filiale se conforme ainsi aux exigences des articles 501 et 503 du Code des assurances, qui stipulent que l’exercice de la profession d’agent mandataire d’assurance est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle.

Ces 26 agents mandataires de la société d’assurance peuvent désormais s’adresser aux clients et prospects, munis d’une carte professionnelle officielle d’agent d’assurance pour la présentation et la commercialisation des produits de la compagnie.

« Avec la carte professionnelle qui porte la marque Atlantique Assurances, vous incarnez désormais les valeurs de notre compagnie, qui sont la citoyenneté, la proximité, la performance et l’innovation », a dit Mme Rosalie Logon aux agents récipiendaires des nouvelles cartes professionnelles.

« Ces valeurs, que nous partageons à l’échelle de notre Groupe, nous aident à perpétuer l’œuvre que nous bâtissons ensemble », a ajouté la directrice générale de la compagnie, Mme Rosalie Logon, lors d’une allocution.

La filiale ivoirienne, créée en 2005 est classée dans le top 6 des compagnies d’assurance non vie en termes de parts de marché en Côte d’Ivoire. Ses activités se concentrent sur l’offre de produits « non vie » afin de se prémunir notamment de l’Incendie, l’accident et les risques divers (IARD).

