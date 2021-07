APA-Abidjan (Côte d’Ivoire)- Un séminaire de formation sur la désinformation s’est ouvert, mardi à Abidjan, avec la participation d’une vingtaine de journalistes de la presse en ligne de Côte d’Ivoire.

Cette formation sur les fake news (fausses informations) initiée par l’Ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire se déroule sous le thème, «Identifier et lutter contre la désinformation».

A l’ouverture des travaux, Mme Joann Lockard, Chargée d’affaires à l’Ambassade des Etats-Unis, a souligné l’importance de cette session de formation dans un contexte où le monde entier est confronté au phénomène des fake news avec son corolaire de conséquences néfastes.

Pendant deux jours, les participants seront formés sur l’identification et la démystification de la désinformation, la mésinformation, l’intox et l’infox ainsi que sur le fact checking pour établir une source centrale de vérification des faits.

Au-delà des fake news, dix types de nouvelles trompeuses sont au menu de cette formation. Il s’agit notamment de la propagande, du piège à clic, du contenu sponsorisé, de la satire, de l’erreur, du parti pris, de la théorie du complot, de la pseudoscience, du contenu trompeur, du contenu trafiqué.

La formation est dispensée par Linda Hervieux, journaliste et photographe américaine qui a travaillé entre autres pour le New York Times, l’International Herald Tribute, le New York Daily et le Daily Beast.

Diplômée en journalisme et sciences politiques de l’Université de Boston, Linda Hervieux fut également rédactrice et journaliste d’investigation au Jersey Journal à New Jersey.

