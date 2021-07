COVID-19: 55 nouveaux cas enregistrés

COMMUNIQUE DU MINISTERE DE LA SANTE, DE L’HYGIENE PUBLIQUE ET DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

« Point de la situation de la COVID-19 au 26/07/2021 »

Le Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle a enregistré ce lundi 26 juillet 2021, 55 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 561 échantillons prélevés soit 3,5 % de cas positifs, 68 guéris et 0 décès.

A la date du 26 juillet 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 49 647 cas confirmés dont 48 901 personnes guéries, 324 décès et 422 cas actifs.

Le nombre total d’échantillons est de 769 662.

Le 25 juillet, 1 295 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées soit un total de 935 111 doses administrées.

Le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire.

Fait à Abidjan, le 26 juillet 2021.

M. Pierre N’gou DIMBA

Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique

et de la Couverture Maladie Universelle