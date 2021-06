Les fidèles d’une église formés sur l’employabilité en Côte d’Ivoire

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Les fidèles d’une église de la capitale économique ivoirienne ont été formés, samedi, sur l’employabilité avec pour principal objectif de fournir aux participants des outils pratiques afin de faciliter leur insertion professionnelle.

La séance de formation a été assurée par le cabinet Jely Group et la Fondation expérience pour tous (EPT) aux fidèles de l’église des Assemblées de Dieu de Port-Bouët Jean Folly, dans le Sud de la capitale économique ivoirienne.

La manière de décrocher un emploi, la rédaction de curriculum vitae (CV) et de la lettre de motivation ainsi que les techniques de recherche d’emploi ont meublé cette formation coanimée par Mme Sylvie Tshisungu Djoman, senior manager au sein du cabinet Jely Group et par M. Patrick Bah, vice-président de la Fondation expérience pour tous (EPT).

« Cette belle formation nous a permis de disposer des rudiments indispensables à une bonne recherche d’emploi, et facilitera nos futures démarches dans ce sens » a déclaré Chirac Kra, responsable adjoint du Comité des travailleurs de l’église.

En outre, a-t-il ajouté, « les participants à cette formation sont très heureux et se sentent motivés aussi bien par le contenu dispensé que par le programme de mentoring que leur offre la fondation ».

L’auditoire était principalement composé de travailleurs, d’entrepreneurs issus des spécialités telles qu’entres autres les métiers de la gestion, l’enseignement, le BTP, les TIC, ainsi que d’étudiants et de chercheurs d’emplois.

Pour Sylvie Tshisungu Djoman, « dans l’optique de développer leur employabilité, le service au sein de la communauté est une piste à exploiter sérieusement pour les jeunes diplômés en quête d’insertion professionnelle ».

En effet, a expliqué Mme Djoman, il leur offre une plateforme d’expression de leurs talents, et leur permet de développer des compétences et des soft skills telles que le management d’équipes, la créativité, le leadership, etc. qui pourront être valorisées par la suite au sein d’une entreprise.

L’église des Assemblées de Dieu, est établie en Côte d’Ivoire et reconnue par arrêté du 1er mars 1960. Officiellement, elle a été déclarée comme mouvement en avril 1914 lors de la première Assemblée générale des pentecôtistes tenue à Hot Spring, à Arkanas (Etats-Unis).

La Fondation expérience pour tous (EPT) est une initiative citoyenne qui œuvre gratuitement pour l’insertion professionnelle des jeunes ivoiriens à travers des formations et des programmes de mentoring.

Depuis sa création en 2015, plus de 10 000 jeunes ivoiriens ont bénéficié gracieusement des programmes de ladite fondation dans des universités privées (IUA, Etic, Isgema, etc…), publiques (Université Alassane Ouattara et UVCI), que d’organisation de la société civile telles que la Plate-Forme des Femmes pour Gagner.

Jely Group est un cabinet de conseil dédié aux PME, et propose à ses clients une approche globale allant de la restructuration au financement en passant par le recrutement.

