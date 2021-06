Nomination de 14 ministres-gouverneurs en Côte d’Ivoire

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a signé vendredi un décret portant création de 12 nouveaux Districts autonomes et nomination de 14 ministres-gouverneurs, selon un communiqué du ministre-secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé

Seuls les Districts autonomes d’Abidjan et de Yamoussoukro existaient. Ces 12 nouveaux Districts autonomes qui portent le nombre à 14, visent « un développement diversifié et équilibré sur l’ensemble du territoire national ».

Les Districts autonomes d’Abidjan et de Yamoussoukro sont dirigés respectivement par Robert Mambé et Augustin Thiam. Tous deux ont été reconduits.

Selon M. Ouattara, cela intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de décentralisation et du développement local en vue de renforcer l’efficacité de l’action gouvernementale, le suivi et la bonne exécution des programmes et des projets.

Liste des Districts autonomes et des ministres-gouverneurs

1. District autonome du Bas-Sassandra : Philippe Legré

2. District autonome de la Comoé : Pascal Abinan Kouakou

3. District autonome du Denguelé : Gaoussou Touré

4 District autonome du Goh-Djiboua : Louis André Dacoury-Tabley

5 District autonome des Lacs : Raymonde Goudou Coffie

6. District autonome des Lagunes : Vincent Lohoues

7. District autonome des Montagnes : Albert Flindé

8. District autonome du Sassandra-Marahoué : Mathieu Babaud Darret

9. District autonome des Savanes : Issa Coulibaly

10. District autonome de la Vallée du Bamdama : Jean Claude Kouassi

11. District autonome du Woroba : Moussa Dosso

12. District autonome du Zanzan : Souleymane Touré

13. District autonome d’Abidjan : Robert Mambé Beugré

14. District autonome de Yamoussoukro : Augustin Abdoulaye Thiam Houphouët

AP/ls/APA