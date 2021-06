15 Juin 2021 – Les mesures prises pour faciliter le retour des MRE au menu des quotidiens marocains

APA-Rabat (Maroc) – Les quotidiens marocains parus ce mardi se focalisent sur les mesures prises pour faciliter le retour des MRE.

+Aujourd’hui le Maroc+ écrit que la compagnie Royal Air Maroc (RAM) a mis en marche une grille tarifaire « pour le moins historique, avec des prix jamais proposés en pareille période estivale, connue pour être une haute saison ».

L’intérêt général a pris le dessus sur les considérations d’ordre commercial, estime le quotidien, faisant savoir que la RAM agit avec sa casquette d’entreprise étatique, investie d’une mission de service public, et non pas d’entreprise purement commerciale.

+L’Opinion+ constate que la RAM a débloqué, en moins de 48 heures, pas moins de 3 millions de sièges, dont 600.000 en affrètements qui seront disponibles du 15 juin au 30 septembre.

Un effort qui s’est également fait ressentir sur les tarifs avec des baisses substantielles, allant jusqu’à 94 euros pour les réservations familiales, relève la publication, soulignant que pas moins de 120.000 réservations ont été effectuées entre les 13 et 14 juin.

Cet « engouement » représente « une nouvelle preuve » de solidarité et de fidélité des Marocains du monde, qui « se sont mobilisés tout au long de la pandémie pour leur pays », fait-il remarquer.

De son côté, +L’Economiste+ écrit que pour ce contexte « exceptionnel », il fallait vraiment des « mesures exceptionnelles ».

« Nous sommes toujours en situation d’urgence et c’est donc à l’État de tenter d’organiser l’offre », estime le journal, soulignant que dans un contexte où le pouvoir d’achat est sérieusement mis à mal, le Maroc se devait d’être imaginatif pour faciliter le retour au pays de sa diaspora.

+Al Ahdath Al Maghribia+ écrit, quant à lui, qu’en ordonnant à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport de faciliter leur retour au Maroc à des prix raisonnables, le Roi Mohammed VI rend justice aux Marocains du monde. Les détails.

Le chiffre est révélateur: 120.000 billets en une journée. Depuis que le roi Mohammed VI a ordonné des prix abordables pour le retour des Marocains résidant à l’étranger, une affluence inégalée a été enregistrée pour la réservation de billets d’avion à bord de la Royal Air Maroc, le 13 juin dernier.

Le journal explique qu’il est désormais quasi-impossible de réserver un billet d’avion sur la RAM entre la France et le Maroc du 15 au 31 août prochain, peu avant les festivités d’Aid El-Adha. Face à cette pression, la Royal Air Maroc cherche à louer huit avions pour atteindre sa capacité maximale estimée à 3 millions de sièges. En effet, la Royal Air Maroc avait promis plus de 3,5 millions de sièges entre le 15 juin et le 21 septembre prochain, aussi bien pour les Marocains résidant à l’étranger, les étrangers résidant au Maroc, que les touristes. Un chiffre qui représente 72% de ce qui était proposé à la même période en 2019.

