03 Juin 2021 – Politique, économie et social au menu des quotidiens marocains

APA-Rabat (Maroc) – La crise maroco-espagnole, la question des mineurs marocains en Europe, la reprise du secteur touristique et la saisie de 5 tonnes de résine de cannabis en Méditerranée sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocaine parus ce jeudi.

+L’Opinion+ écrit que quelques heures après sa comparution devant l’Audiencia Nacional, le chef du polisario Brahim Ghali s’est dirigé vers l’aéroport de Pamplune, où il aurait pris un avion commercial vers l’Algérie. Une opération rendue possible grâce à la décision du juge Santiago Pedraz, qui n’a pas procédé à la détention préventive, et ce, malgré les risques d’exfiltration pointés du doigt par la défense des victimes.

A cet égard, Rabat considère que l’Espagne « a facilité la fuite » du chef du polisario vers l’Algérie, selon le site d’information El Espagnol, cité par le journal, soulignant que le Maroc prépare une réponse appropriée à cette décision, qui s’annonce dur.

Annonçant la tenue d’une réunion de très haut niveau à Fès, le site d’information, briefé par une source «très crédible» selon lui, souligne que cette réponse impliquerait l’expulsion de l’ambassadeur espagnol à Rabat. « Il s’agit d’une décision diplomatique exceptionnelle qui serait suivie par d’autres mesures drastiques » qui ne se consente que sur le volet diplomatique, sans déborder sur les relations économiques, précise-t-on.

+Aujourd’hui le Maroc+, qui commente la décision de régler la question des mineurs marocains non accompagnés en Europe, écrit qu’à la suite d’instructions Royales fermes, le Maroc devrait lancer des procédures ou opérations pour faire en sorte que ses ressortissants mineurs non accompagnés se trouvant en Espagne puissent rentrer au pays.

« C’est un acte digne d’abord d’un Etat responsable qui se respecte et qui respecte ses citoyens », estime le quotidien, qui constate que peu de pays du Sud s’engageraient sur une telle procédure.

Et au-delà de la connotation humaine et sociale évidente, il y a également un volet économique et financier qui peut passer inaperçu, relève-t-il.

+Al Bayane+, qui revient sur le secteur du tourisme au Maroc, souligne la nécessité de concevoir une stratégie réelle de décollage, avec l’incorporation de toutes les compétences régionales du terrain.

Pour rehausser le secteur, l’auteur de l’article juge judicieux de se focaliser sur l’aérien par la recherche de nouveaux Tours Operators et vendre la destination à des offres compétitives, en attendant de se doter d’avions charters dans chaque région prisée du pays.

La qualité du produit est aussi capitale afin de répondre aux nouvelles exigences de la clientèle, plutôt attiré par la novation, la stabilité, la sécurité et la commodité, relève-t-il.

Il souligne en outre la nécessité de s’atteler aux procédés innovants de la digitalisation à plus haut degré de drainage, en vue de mieux promouvoir des opportunités dont regorgent les régions du Royaume.

+Rissalat Al Oumma+ rapporte que des Garde-côtes de la Marine Royale en patrouille maritime en Méditerranée ont avorté une opération de trafic de stupéfiants mardi au large de Nador, d’après une source militaire.

Les Garde-côtes de la Marine Royale ont effectué une course poursuite en mer d’une embarcation pneumatique rapide et obligé ses occupants à l’abandonner avec à bord 152 ballots de stupéfiants, d’un poids total d’environ cinq tonnes et prendre la fuite à grande vitesse vers le large moyennant une autre embarcation nautique rapide.

Le matériel et la cargaison saisis ont été ramenés au port de Nador Ouest et remis à la Gendarmerie Royale pour les procédures d’usage.

