28 Mai 2021 – Politique et société se maintiennent à la Une

APA – Dakar (Sénégal) Par Cheikh Diop – Les quotidiens sénégalais, parvenus vendredi à APA, traitent de la politique en perspective avec les élections Locales et divers autres sujets liés à la société.

Le poste de maire de la ville de Dakar, la capitale, aiguise bien des appétits en vue des élections locales de janvier 2022. Et dans Le Quotidien, Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé, maire du village traditionnel Lébou de Yoff (commune de la capitale Dakar) affûte ses armes. « Quand je déciderai de naviguer, j’accosterai à Terrou Baye Sogui (épicentre et lieu symbolique de la capitale) ». Ce qui fait dire au journal, que Diouf Sarr pagaie vers Dakar.

Selon le journal, une bataille de légitimité se profile entre Diouf Sarr qui a sauvé Benno Bokk Yakaar (coalition présidentielle) du razzia de l’opposition lors des Locales de 2014 et Amadou Bâ, une autre figure du pouvoir, qui a gagné la capitale lors des législatives et de la présidentielle.

Benno Bokk Yakaar peut cette fois compter sur le soutien du Président Macky Sall qui a repris ses tournées économiques « à forte plus-value électorale » à l’intérieur du pays selon Sud Quotidien. Le journal en déduit que Macky « rejoue le coup KO » pour les prochaines échéances électorales pendant que l’opposition est mise au défi d’en contrecarrer l’impact.

L’opposition justement réunie autour de Khalifa Sall à Dakar avait remporté l’écrasante des villes dans la capitale lors des dernières élections locales. Mais depuis ces joutes, beaucoup de maires, alliés de Khalifa Sall ont rejoint Macky Sall. Pour WalfQuotidien, il ne fait aucun doute que ces ex-compagnons de Khalifa sont sur siège éjectable car cernés par « les appétits des nouveaux alliés et le rejet de leurs anciens camarades ».

Dans L’AS et Vox Populi, Macky Sall trône en Une. Dans le premier, le chef de l’Etat y affiche sa volonté de réguler le secteur des médias. Macky veut un « ordre » des journalistes, titre la parution, et « tire » encore sur les réseaux sociaux selon le second. Dans Vox Populi, Macky Sall affirme « qu’il ne peut y avoir de droit illimité ni de liberté absolue ».

Polémique sur l’achat d’un nouvel avion présidentiel, suite et pas fin. Le Soleil revient sur « le pourquoi d’un achat » et révèle que le président Macky Sall a pris de grands risques depuis 2012 en refusant d’acquérir un nouvel appareil pour ménager les deniers publics.

Dans L’Observateur, il est question de la tragédie des bébés décédés lors d’un incendie à l’hôpital Maguette Lô de Linguère dans le nord du pays. Le drame sans fin pour le journal, qui rapporte les terribles confidences sur la mort des deux bébés rescapés. Les mamans des victimes ont été entendues hier jeudi par le juge d’instruction.

En Sport, les Lions continuent de dominer le classement Fifa. Sénégal: 31 mois sur le toit de l’Afrique titre Stades. Pendant ce temps, Record ironise et lâche : « les lions de Cissé rois sans couronne ».

CD/APA