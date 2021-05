27 Mai 2021 – les faits de société et la politique à la Une

APA – Dakar (Sénégal) Par Cheikh Diop – Les quotidiens sénégalais, parvenus jeudi à APA, reviennent sur le mémorandum du Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D) sur les émeutes de mars et d’autres sujets liés à la politique, l’économie et la santé.

« Le MD2 livre sa part de vérité » sur les émeutes du mois de mars au Sénégal, titre Sud Quotidien. Le Mouvement accuse le président de la République, Macky Sall, d’être le responsable de la violence qui a causé la mort de 13 personnes et compte attaquer l’Etat du Sénégal devant les juridictions internationales.

Pour Le Quotidien, « le M2D donne sa version » et parle d’un complot d’Etat qui a coûté la vie à 13 personnes.

Pour sa part, Vox Populi, déclare que le « M2D incrimine Macky Sall et annonce des plaintes » dans un mémorandum de 55 pages, qui charge le chef de l’Etat, les ministres de la Défense, de l’Intérieur et de la Justice ainsi que les forces de l’ordre.

En politique, Walf Quotidien alerte sur des remous au sein de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar. Le journal estime que « les alliés (sont) réduits à leur +plus simple expression ». Ainsi, le Parti socialiste (PS), l’Alliance des Forces et Progrès (AFP), et la Ligue Démocratique (LD) font les frais des ambitions de Macky Sall pour les Locales de 2022 et la Présidentielle de 2024.

Dans le journal L’AS, il est question d’énergie. Le journal annonce 115.000 lampadaires implantés dans 2000 villages dans le cadre de la phase 2 du PUDC pour améliorer l’électrification en zone rurale.

L’Observateur ouvre ses colonnes au Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale, Amadou Hott. Ce dernier dans un large entretien, passe en revue, plusieurs questions allant de l’acquisition du nouvel avion de commandement présidentiel, le plan de recrutement, le taux croissance et l’économie sous la Covid

La Covid-19 justement est le sujet qui barre la Une d’EnQuête. Le journal a enquêté sur le retard noté dans l’administration de la deuxième dose d’AstraZeneca qui devait débuter en début de ce mois. Selon les services du ministère de la Santé, cela procède simplement d’une « erreur » sur les convocations, mais le délai normal d’attente est de trois mois et non deux.

Pour Le Soleil, il est question de la tournée économique du Président Macky Sall pour inaugurer deux hôpitaux régionaux à Tambacounda et Kaffrine. Pour le quotidien national, « on se soigne mieux à Kaffrine », pendant que l’hôpital régional de Tamba va bientôt étrenner une nouvelle maternité et une pédiatrie.

En sport, « Aliou Cissé est attendu contre la Zambie et le Cap-Vert » en amical en juin indique Stades. Et pour cause, la « qualité de jeu des Lions » est souvent décriée sous le magistère Aliou Cissé, intronisé à la tête de l’équipe nationale depuis 2015.

Record revient sur l’agression de l’arbitre malien, Boubou Traoré, après le match du Jaraaf et le Coton Sports en quart de finale de la Coupe de la Confédération. « Faut-il craindre le pire pour le Jaraaf ? » s’interroge le journal, au moment où le sifflet malien accuse Youssou Dial, président de la section football du club, « déclencheur » de cette agression.

