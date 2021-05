Poste : l’UPU « satisfaite » des préparatifs pour son 27e congrès à Abidjan

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le vice-directeur général de l’Union postale universelle (UPU), Pascal Clivaz, a au terme d’une mission de quatre jours à Abidjan, déclaré vendredi être « satisfait » de l’évolution des préparatifs pour la tenue du 27e congrès de l’organisation en Côte d’Ivoire.

« On est après ces quatre jours tout à fait satisfait de la situation que nous avons trouvé en Côte d’Ivoire, on veut féliciter le ministre et toutes ses équipes pour le travail qui a été accompli », a dit à la presse M. Pascal Clivaz, en marge d’une réunion.

M. Pascal Clivaz a fait savoir que l’organisation est « un peu contrainte par la Covid-19 de revoir un certain nombre de paramètres » afin de rendre possible l’accès de la Côte d’Ivoire par le digital, d’où une « version hybride de ce congrès » a été montée.

Il a ensuite encouragé l’ensemble des pays membres à venir à Abidjan, tout en faisant observer que « certains seront contraints de ne pas faire le voyage et nous allons leur fournir le même confort de travail à distance », par visio-conférence.

Le Conseil d’administration de l’UPU se réunit le 30 juin 2021 pour se prononcer sur la décision finale à adopter. Dans cette optique, une délégation conduite par M. Clivaz, a séjourné à Abidjan, du 18 au 21 mai. Une autre mission est annoncée en juin avant que les pays membres ne donnent leur accord.

« On ne peut être heureux et satisfait, fière du travail accompli ; la Côte d’Ivoire vient de montrer que le pays est prêt pour recevoir ce congrès de l’Union postale universelle », a affirmé le ministre ivoirien de l’Economie numérique, des Télécoms et de l’Innovation, Roger Adom.

Le gouvernement ivoirien avait, en raison de la pandémie de Covid-19, introduit une note auprès de l’UPU pour demander un report du congrès prévu l’année dernière. La date 9 au 27 août 2021 a été fixée pour qu’Abidjan abrite ces assises.

« On va tester durant les deux mois et demi à venir (…). la connectivité informatique, être sûr que tous les congressistes reçoivent les signaux avec une bonne qualité de service », a indiqué M. Roger Adom, concernant les réglages à faire pour un congrès digital comme souhaité par l’Union.

Le ministère « va continuer à avancer sur les préparatifs », a-t-il poursuivi. C’est la deuxième fois, après l’Egypte en 1934 et la première fois en Afrique subsaharienne que la Côte d’Ivoire va accueillir un Congrès ordinaire de l’UPU.

Le pays assurera la présidence du congrès au cours des travaux durant les trois semaines et assurera la présidence du Conseil d’administration de l’UPU les quatre années à venir après le 27e Congrès de l’organisation.

Au terme du 27e Congrès de l’UPU, prévu à Abidjan du 9 au 27 août 2021, il sera déployé pour le cycle 2021-2024 la stratégie mondiale de l’Union postale universelle qui sera appelée la stratégie postale d’Abidjan.

