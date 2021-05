Les prix de la viande de bœuf à Abidjan plafonnés

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi le plafonnement des prix de la viande de bœuf au kilogramme, suite à une flambée des prix dans le District d’Abidjan, en concertation avec les acteurs de la filière, selon un communiqué.

Dans un communiqué conjoint du ministère du Commerce et de l’industrie et celui des Ressources animales et halieutiques, le gouvernement a arrêté le prix maxima de la viande de boeuf avec os à l’abattoir à 2.300 Fcfa/Kg chez les chevillards (grossistes).

Le kilogramme de la viande de boeuf avec os, lui, est cédé à l’abattoir à 2.500 Fcfa chez les bouchers (détaillants) contre 2.600 Fcfa, prix maximum dans le District d’Abidjan, notamment chez les bouchers et les détaillants.

Quant à la viande de boeuf sans os, le prix revient à 2.300 Fcfa le kilogramme chez les chevillards (grossistes) à l’abattoir et 2.700 Fcfa/Kg chez les bouchers (détaillants) contre 2.800 Fcfa chez les bouchers dans le District d’Abidjan.

Cette mesure de plafonnement des prix de la viande de boeuf intervient après une flambée des prix sur le marché abidjanais. Le gouvernement qui invite au respect de cette decision, prévient toutefois que tout contrevenant s’expose à des sanctions.

AP/ls/APA