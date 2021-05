10 Mai 2021 – politique et emploi au menu des quotidiens

APA – Dakar (Sénégal) Par Cheikh Diop – Les quotidiens sénégalais, parvenus lundi à APA, reviennent sur les divergences entre pouvoir et opposition sur le fichier électoral et le lancement du programme d’urgence pour l’emploi des jeunes lancé cette semaine.

+Audit du fichier et parrainage+, « Benno Bokk Yakaar (majorité) contre-attaque » titre EnQuête. La majorité qui s’est exprimée dans les colonnes du journal dénonce une opposition, « capricieuse, irresponsable, et de mauvaise foi » dans le processus de l’audit du fichier électoral. BBY estime qu’après « les résultats de l’audit démontrent que le processus électoral est transparent ».

Dans Sud Quotidien, l’opposition redouble est en « mode veille ». Et dans les colonnes du journal, Professeur Serigne Thiam soutient qu’elle est dans son droit d’interpeller le pouvoir sur l’analyse du fichier, base d’une élection transparente.

Le journal informe même qu’une « décrispation du champ politique est en vue » entre le pouvoir et l’opposition qui devrait déboucher sur un accord de principe entre les deux camps afin d’apporter les « améliorations sur le fichier ».

Sur un autre registre, la mise en œuvre du programme d’urgence pour l’emploi des jeunes entre dans une nouvelle phase. Selon le quotidien national Le Soleil « les recrutements (sont) lancés cette semaine ». Dans cette perspective de création de 65000 emplois, 20 000 pourraient provenir de la révision de la convention Etat-employeurs.

Dans le même sillage, L’Observateur parle de la « der des décisions » pour Macky Sall dans sa nouvelle politique d’emploi. Le pouvoir joue la carte de la transparence dans le journal et indique que « tous les noms des bénéficiaires seront publiés ».

Au sortir d’un séminaire du gouvernement, Macky Sall a demandé à ses ministres d’entamer le recrutement souligne L’AS. Le chef de l’Etat donne le cap en fixant les modalités de territorialisation des emplois et des financements. « Simplicité » et « proximité » constitueront le socle dans la prise en charge des besoins des jeunes selon le journal.

La nouvelle carte administrative de Dakar continue de faire beaucoup d’encre et de salive. Walf Quotidien indexe « la charité mal ordonnée d’Oumar Guèye », ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du territoire. Le journal fait remarquer que le maire de Sangalkam déleste son rival de Bambilor (Ngagne Diop) de « l’essentiel de ses recettes fiscales ». Pendant ce temps, le feu couvre à Keur Massar, Yeumbeul Sud, Malika et Boune, qui accusent Oumar Guèye de « mépris » à leur égard.

En sport, Stades revient sur le sprint final de la Liga espagnole après le nul sur le fil du Real Madrid devant Séville (2-2). « Le titre toujours possible? » pour les Merengue s’interroge le quotidien sportif.

Pour Liverpool, il n’est plus question de titre, mais d’une qualification à la prochaine Ligue des champions. A ce titre, « Sadio (Mané) maintient les Reds en vie » titre Record après la victoire des hommes de Jürgen Klopp devant Southampton (2-0).

CD/APA